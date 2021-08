Arheologi so rešili uganko o Šuštarskem mostu

Vsaka prava zgodba o razvoju so očitno začne z mostovi in v Ljubljani most pomaga reševati uganko o tem, kako je mesto nastajalo. Arheologi so imeli priložnost raziskati ostanke okoli današnjega Čevljarskega oziroma Šuštarskega mostu, ki je imel skozi zgodovino več imen in funkcij. In to, kar so našli, jih je kar presenetilo. Ob mostu, znanem najprej po mesarjih in potem po čevljarjih, so denimo našli kovače. Ugotovili so, da so tudi v srednjem veku župani kdaj udarili mimo, pa tudi, da so bogati meščani, kot vse kaže, zelo pogosto hodili na stranišče.