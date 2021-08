Arheološka izkopavanja v Metliki razkrila tudi dele prazgodovinskih statev

Vodja metliških izkopavanj Aleš Tiran je povedal, da se je ob sesutju pogorele hiše ohranil ves inventar, kot v nekakšni časovni kapsuli iz 9. ali 8. stoletja pr. n. št.

Odkrili so namreč ostanke tako kuhinjskega kot strežnega in obrednega lončenega posodja. Posebej so izstopale številne velike keramične uteži, ki so ležale ob kuhinjski peči, po katerih sklepajo, da so bile del večjih lesenih statev. Ker so omenjene uteži precej večje od doslej najdenih oziroma znanih uteži z drugih arheoloških najdišč, pa sklepajo, da so odkrite statve morda služile obrti oziroma tkanju za večjo skupnost, je pojasnil.