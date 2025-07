Arhiv Republike Slovenije praznuje 80. obletnico

Ali veste, da je v Ljubljani hiša, kjer skupina strokovnjakov že 80 let zbire vse mogoče podatke in dokumente. In čisto mogoče ste v njihovih evidencah tudi vi, kar vam lahko pride prav. Kmalu bo 80-letnico praznoval Arhiv republike Slovenije, ki je rojstnodnevno darilo dobil že lani, ko se je končno preselil v obnovljene prostore, danes pa jim je prišla voščit še predsednica republike. In zakaj je pomembno, da imamo ta arhiv?