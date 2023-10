September je za nami in z njim tudi prvi mesec novega šolskega leta. Za skoraj vse otroke. Spomladi smo pisali o deklici Ariani, ki zaradi hudega zdravstvenega stanja ne more v šolo, šola pa nikakor "noče" priti k njej. Takrat so se nakazovale rešitve, videti je bilo, da se bo deklica, čeprav doma, vendarle lahko šolala brez dodatnih preprek. Kako smo se motili.

Ariana, ki je vmes dopolnila devet let, ima redko bolezen, Dravetov sindrom. Gre za težko obliko epilepsije, pri kateri napade sprožajo zunanji dražljaji, kot na primer dnevna svetloba, previsoka ali prenizka temperatura, hrup ... Napadi se vrstijo, tudi če deklica zboli, kar je še en argument za šolanje doma.

icon-expand Ariana (slika je zamegljena, ker družina deklice noče izpostavljati) FOTO: Družinski arhiv

Čakaš večer, noč, da se sploh lahko sprehodiš, da lahko stopiš ven. Poleti je najtežje, čakaš do devete ure zvečer. —Arianina mama

Življenje družine, ki jo poleg Ariane, mame in očeta sestavlja še starejši brat, so morali povsem prilagoditi dekličini bolezni. V njihovi hiši vlada mir, prostori so zatemnjeni, paziti morajo, da ni pretoplo niti prehladno, na sprehod gredo lahko, šele ko se stemni, poleti je to zelo pozno. "Ni izletov v hribe, poležavanja na plaži. Na morje sicer gremo, a se z Ariano kopamo zvečer, ponoči," pripoveduje mama (ime je znano uredništvu). Izziv je že sama pot, ne samo na morje, tudi do, na primer, sorodnikov v bližini. Deklico zavijejo, skrijejo pred dnevno svetlobo. Vse zato, da ne bi doživela epileptičnega napada. Izogibanje sprožilcem, ki se od obolelega do obolelega razlikujejo, je edini način, da se njihovo število čim bolj zmanjša, saj zdravila za Dravetov sindrom ni. In več kot je napadov, slabše je zdravstveno in razvojno stanje takšnega otroka.

Naša deklica se lahko uči na domu, ne more pa iti v šolo. —Arianina mama

"Če ne preprečuješ napadov, jih ima nešteto," pravi mama. Hčerko ima ves čas na očeh, po sedmih letih bolezni takoj prepozna, če se približujejo kritični trenutki. "Otroka prepustiti nekomu kar tako, to ne gre," pojasni, zakaj Ariana ne more biti v razredu med svojimi vrstniki.

57. člen ustave: Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.

Breme na plečih staršev, šola lahko le pomaga In spet smo na začetku tega članka. September je že mimo, novo šolsko leto pa se za Ariano še ni zares začelo. Starši še tega ne vedo, koliko ur pouka z učiteljem na teden ji bodo tokrat odobrili. Tudi to se je izkazalo za loterijo. V lanskem šolskem letu jih je najprej imela pet, nato dve. Ko je šla mama z zgodbo v medije, je iz dveh ur nastalo pet, a sta kmalu – kot jim je bilo pojasnjeno, ker je zmanjkalo denarja – spet ostali le dve.

Pri vzpostavitvi možnosti izobraževanja na domu ni bilo predvideno, da bi celoten pouk preslikali iz šole na dom. —Ministrstvo za izobraževanje

Izvajalca izobraževanja morajo poiskati starši, zakon jim to odgovornost nalaga, pa čeprav, kot mama večkrat poudari, odločitev, da bo deklica ostala doma, ni njihova kaprica. "Pri izobraževanju na domu gre za obliko izobraževanja, kjer starši prevzamejo odgovornost za izobraževanje svojih otrok," vztrajajo na ministrstvu za izobraževanje, kjer so leta 2016 v pravilnik vendarle dodali določilo, po katerem lahko staršem pri iskanju učitelja na pomoč priskoči šola. V konkretnem primeru gre za šolo za otroke s posebnimi potrebami, mama ji očita, da pravega posluha – vsaj za njenega – ne pokaže. 5. septembra so starše pisno obvestili, da učitelja za njihovo hčerko ni. "Šola je opravila poizvedbo po ustreznem kadru tako na matični šoli kot na gorenjskih osnovnih šolah s prilagojenim programom in širše. Izvajalca ni našla, saj specialno rehabilitacijskih pedagogov primanjkuje," so jim sporočili in jim vrnili žogico: "V primeru, da ustreznega izvajalca ne boste mogli zagotoviti (šola ga glede na zgoraj zapisano ni našla), menimo, da bi deklica morala obiskovati pouk v šoli." To pa je rešitev, ki bi lahko resno ogrozila njeno zdravje. Kar je po besedah Arianine mame jasno navedeno tako v zdravniškem potrdilu kot tudi v odločbi o usmeritvi, ki jo je izdal Zavod RS za šolstvo. Sogovornica se ob tem sprašuje, kako je ob drugih učencih okolje sploh mogoče prilagoditi tako, da bi bilo dejavnikov, ki pri hčerki sprožajo epileptične napade, čim manj. Bi pouk potekal v mraku? Kako bi zagotovili, da ne bi bilo za otroke tako značilnega direndaja?

icon-expand Arianina mama dvomi, da je razred mogoče prilagoditi tako, da bi bilo za deklico varno. Epileptične napade namreč pri njej med drugim sprožata tudi dnevna svetloba in hrup. (Slika je simbolična.) FOTO: Adobe Stock

Ravnateljica: Zakon je, kakršen je, mi se ga moramo držati Ravnateljica omenjene šole (naziva šole in imena ravnateljice zaradi zaščite otrokove identitete ne bomo objavili) očitke zavrača. Trudili smo se zagotoviti učitelja, a nam letos to ni uspelo, je povedala. Ustreznega kadra primanjkuje, ob trenutni zakonodaji pa ima šola zvezane roke. "Dejansko je na področju zagotavljanja pomoči na domu, dobiti za otroke s posebnimi potrebami ustrezen profil praktično misija nemogoče. Ker je zakonodaja tako naravnana, da so ustrezni profili specialni rehabilitacijski pedagogi, učitelji z drugo izobrazbo pa morajo imeti dodatna specialna znanja," je pojasnila. "Ne le, da starši ne dobijo pomoči, tudi mi je ne dobimo, nobeden je ne dobi," je dodala. Ob tem je poudarila, da tu ne govorimo o izvajanju predvidenega pouka v celoti, ampak gre le za pomoč staršem. Ti namreč v celoti prevzamejo odgovornost za šolanje otroka, ki ostane doma. Ne glede na izobrazbo.

3. člen Pravilnika o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu pravi, da ustrezni pogoji za izobraževanje učencev na domu obstajajo, če starši zagotovijo: - izvajalca izobraževanja na domu, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih programov otrok s posebnimi potrebami v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanje, in drugimi predpisi ter - opremo oziroma didaktične pripomočke, potrebne za doseganje ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti.

"Strokovna skupina, ki pripravlja individualiziran program, skupaj z izvajalcem med drugim opredeli, koliko ur na teden glede na letni obseg sredstev bo izvedel izvajalec, obseg izobraževanja v zakonodaji pa ni določen. Pri vzpostavitvi možnosti izobraževanja na domu namreč ni bilo predvideno, da bi celoten pouk preslikali iz šole na dom. Tudi za izobraževanje na domu učencev s posebnimi potrebami so namreč v prvi vrsti odgovorni starši, v strokovno pomoč pa jim je ustrezen izvajalec," so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje. Starše, ki jim delo z otrokom s posebnimi potrebami že tako vzame skoraj ves razpoložljiv čas, boli, da so tudi pri njegovem šolanju prepuščeni sami sebi. "V šoli je kader zagotovljen, na domu pa pričakujejo, da bomo koga našli, kar je zelo težko. Kot fizične osebe ne moremo oddati niti zaposlitvenega oglasa," pravi dekličina mama. Začasno rešitev so našli, deklico prihajata poučevat upokojena učiteljica in študentka specialne pedagogike. A ker nobena nima ustrezna izobrazbe, jima sredstva, ki bi bila sicer na voljo za Arianino šolanje, ne pripadajo. Vsi stroški so tako na plečih staršev. "Ona ne more v šolo, šolo ji je treba zagotoviti," mama v pogovoru izpostavi preprosto dejstvo, nato pa doda, da z možem vse večkrat razmišljata, da bo njun otrok morda ostal brez osnove šole. Že zdaj zaostaja za vrstniki, kar glede na število ur pouka, ki ji pripadajo, ni nepričakovano. "S snovjo je ostala zadaj, ampak ne po svoji krivdi, ne vemo, kakšne so njene učne sposobnosti, napreduje, ampak mi mislimo, da v skladu s številom ur, ki jih dobi." Bi Ariana lahko šla v šolo? Mama odločno: Ne! Kot že omenjeno, je šola, potem ko ustreznega učitelja ni našla, staršem predlagala, naj hčerko pošljejo k pouku. "Mi želimo zaradi deklice same, da bi se všolala, to je mnenje, priporočilo," pravi ravnateljica, ki ob tem pojasnjuje, da šola nima pristojnosti, da bi določala ali spreminjala veljavno odločbo o šolanju na domu. "Absolutno je treba upoštevati odločbo, strokovna mnenja," je poudarila. Če bi obiskovala šolo, bi imela na razpolago kadrovsko zasedbo, tako učitelja kot spremljevalce, je nadaljevala. Kaj pa prilagoditve, ki jih deklica nujno potrebuje, kot so minimalna svetloba in zvočna izolacija? Tu bi lahko nastala težava. Za katere pogoje je treba poskrbeti, opredeli komisija za usmerjanje, kjer sodelujejo tudi starši, je povedala, a postopek steče, šele ko se odločijo, da otroka pošljejo v šolo. "Nato preverijo pogoje na šoli, kamor se otrok vključuje. Če šola to lahko zagotovi, ima pogoje za všolanje. Preverja se, dokler se ne dobi ustanova, kjer to lahko zagotovijo," je pojasnila. Kar pa bi lahko pomenilo, da bi deklico, ki komaj zmore kratko pot, morali voziti v šolo kilometre daleč. Šolanje na domu lahko prekineš kadar koli, vendar to pomeni, da se do konca tistega šolskega leta odrečeš možnosti šolanja na domu. Varuh človekovih pravic ugotovil diskriminacijo

V predlogu Zakona o osnovni šoli je predvidena možnost kombinacije izobraževanja na domu in občasnega obiskovanja pouka za tiste otroke, ki imajo življenjsko ogrožajoče zdravstvene težave oziroma zdravstvene omejitve, vendar ne na željo staršev, ampak bo o tem presojala komisija za usmerjanje. Predlog spremembe zakona je v pripravi. —Ministrstvo za izobraževanje