Arina spomladansko-poletna kolekcija 2021: popolna kombinacija modnega šika in udobja

Omenjeni lastnosti namreč predstavljata samo jedro arine ponudbe. Ara to pomlad in poletje navdušuje s številnimi inovacijami, z zapeljivo in trendi spomladansko-poletno barvno paleto ter z raznovrstnimi visokokakovostnimi materiali.

Modnim pastelnim barvam v odtenkih peska, roza vrtnic in kamelje kože ara samozavestno ob bok postavlja kreacije v vpadljivih, močnih odtenkih konjaka in viskija. Tem se pridružujejo umirjeni, modrikasto-turkizni toni, pa tudi kovinski odtenki v barvi belega zlata, srebra in platine. Zunanji materiali so kot vedno kakovostni in trpežni, predvsem pa raznoliki: od kozjega in govejega usnja, preko nubuka, pa vse do inovativnega ara bambusa.

3 ključne inovacije za maksimalno udobje

Poleg najnovejših modnih smernic arina spomladansko-poletna kolekcija v obuvala vključuje tri inovacije, ki delajo arine čevlje edinstvene ter značilno udobne.

- Podplat Dynergy: s pomočjo oblazinjenih lamel se podplat prilagaja spreminjajočemu se pritisku in gibanju stopala.

- Fusion4: dinamična funkcija raztega in oblazinjenja v zgornjem delu in na podplatu obuvala zagotavlja udobje nošenja kot še nikoli poprej.

- FunkcijaHighSoft: mehek zgornji del obuvala, prilagodljiv podplat, prožen in oblazinjen vložek ter poseben penast vložek skrbijo za še udobnejšo izkušnjo hoje.

Superge na 1001 način

Različni modeli arinih superg, opremljeni s funkcijo Fusion4, podplatom Dynergy ali HighSoft tehnologijo še naprej osvajajo srca in stopala uporabnic širom sveta. Novost letošnje pomladi je okolju prijazna, raztegljiva zunanja obloga iz bambusovih vlaken, v katero je ara odela izbrane modele in jih tako naredila še mehkejše. Ko pride do barv, med vrhunce sezone sodijo modne pastelne različice, živordeči in modro-belo-rdeči športni modeli, copati v drznih rjavih in kovinskih odtenkih, pa tudi superge, okrašene s svetlikajočimi se kamenčki, ličnimi vezalkami ali svetlečimi napisi.