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Slovenija

Arjani Brezigar soglasna podpora DZ za viceguvernerko Banke Slovenije

Ljubljana, 20. 10. 2026 13.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Arjana Brezigar Masten-1

DZ je na tajnem glasovanju z 79 glasovi za in nobenim proti za viceguvernerko Banke Slovenije imenoval Arjano Brezigar. V svetu Banke Slovenije se bo pridružila guvernerju Primožu Dolencu ter viceguvernerjem Tini Žumer, Milanu Martinu Cviklu in Marku Pahorju.

Arjana Brezigar
Arjana Brezigar
FOTO: Bobo

Mesto viceguvernerja se je izpraznilo 1. marca, ko je dotedanji namestnik guvernerja Dolenc nastopil mandat guvernerja. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Brezigar izbrala za kandidatko med osmimi prijavljenimi na javni poziv.

Generalni sekretar urada predsednice republike Jan Kovačič je v utemeljitvi predloga med drugim povedal, da kandidatka odlično pozna delovanje Banke Slovenije, njena strokovna prednost pa je, da pozna celotno pot od podatka in ekonomskega modela do končne odločitve.

K delu sveta Banke Slovenije zato lahko prispeva s kombinacijo raziskovalnih, vodstvenih, akademskih, evropskih in širših mednarodnih izkušenj. Predsednica republike je zato prepričana, da bo zaradi strokovnih kompetenc, raznolikih izkušenj in osebne integritete poslanstvo viceguvernerke opravljala strokovno, skrbno, preudarno in neodvisno, je dejal.

Brezigar je doktorica ekonomskih znanosti in izredna profesorica na Univerzi na Primorskem. Poklicno pot je začela na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, od leta 2017 pa je direktorica Analitsko-raziskovalnega centra v Banki Slovenije.

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