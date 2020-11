Arnes zatrjuje, da je strah pred vnovičnim nedelovanjem spletnih učilnic odveč

Prvi 'paket' šolanja na daljavo so zaznamovali tehnične težave in moteno delovanje spletnih učilnic in Arnesovih storitev ter celo napadi na spletne učilnice. Številne učence in starše je to spravljalo v stisko, zato se bojijo, da se bodo težave v ponedeljek, ko bodo šolanje na daljavo začeli vsi učenci, ponovile. Arnes ocenjuje, da bodo prihodnji teden spletne učilnice zmogle povečano uporabo.

"Če spletne učilnice ne bodo dobro delovale, je to seveda naša težava in odgovornost," je dejal Tomi Dolenc iz Arnesa. A prepričan je, da bodo v ponedeljek in tudi naprej tudi spletne učilnice zmogle povečano uporabo, ki se obeta zaradi popolnega zaprtja šol. Za24ur.com pa je pripomnil, da nedelovanje ene od storitev ne vpliva usodno na izobraževanje:"Treba je povedati, da so spletne učilnice le eno od mnogih orodij, ki jih šole uporabljajo pri izobraževanju na daljavo. Že samo Arnesovih videokonferenc (predvsem Zoom) je ves prvi teden uporabljalo med 100.000 in 200.000 uporabnikov, in to v dopoldanskem času po 50.000–60.000 hkrati. Poleg tega uporabljajo šole tudi storitve drugih ponudnikov. Hočem povedati – in to sporočilo so nam, ob vsem upravičenih frustracijah, že prvi teden dajali tudi sami učitelji – da od (ne)delovanja ene od e-storitev vendarle ni tako usodno odvisno izobraževanje na daljavo kot celota." Kot je namreč zatrdil Dolenc,so že prvi ponedeljek, ko so bile težave najhujše, mnogi učitelji in ravnatelji sporočali, "pa kaj, nekaj ur ni delalo, aktivnosti smo prilagodili in to naredili malo pozneje, zdaj pa deluje."

Bo tokrat sistem zdržal obremenitve?

Razširili strežniške zmogljivosti Pojasnil je, da je bila storitev stabilizirana že v prvem tednu, počitnice pa so po njegovih besedah izkoristili za to, da so dodatno razširili strežniške zmogljivosti, z nadgradnjami pohitrili sistem, pa tudi izboljšali oz. optimizirali delovanje aplikacije, tako da so odkrili in odstranili oz. nadomestili nekatere funkcije, ki so upočasnjevale delovanje. Izvedli so tudi več testiranj obremenitve, ki kažejo, da bi sistem v tem trenutku prenesel opazno večjo obremenitev kot prvi teden, prav tako pa so dodatno okrepili zaščito proti napadom. Z več ravni so šolam svetovali, naj aktivnosti pouka na daljavo razporedijo čez dan, saj so bile ključna težava izrazite "konice", ko so se v roku nekaj minut vsi prijavljali v učilnice, tudi če takrat ni bilo nekih skupnih aktivnosti. Že če se zgodi majhen premik v razporeditvi aktivnosti, lahko to pomembno zmanjša obremenitev sistemov, je še dodal. Pa ministrstvo za izobraževanje v primeru nedelovanja predvideva kakšne sankcije, če zadeve ne bodo delovale, kot obljublja Arnes? Kot so nam zatrdili na ministrstvu, jim povsem zaupajo in o morebitnih sankcijah ne želijo razpravljati. Šole pripravljene Čeprav si tega niso želeli, pa so na šolanje na daljavo šole po navedbah ravnateljev zelo dobro pripravljene, saj imajo veliko izkušenj iz lanskega šolskega leta. Ravnatelj ljubljanske osnovne šole Livada Goran Popović je zaSTA povedal, da so glede na epidemiološko sliko v državi predvidevali, da se bo od ponedeljka pouk odvijal na daljavo. Zato so učencem po pošti že posredovali uporabniška imena in gesla za dostop do programa Teams, prek katerega bo potekal del izobraževanja na daljavo.

Od doma se bodo šolali tudi najmlajši.