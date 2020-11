Po težavah z arnesovimi spletnimi ulinicami: 'Šole lahko same izberejo ponudnika e-storitev'

Spletne učilnice temeljijo na odprtokodni rešitvi Moodle, ki je za uporabo brezplačna in je široko uporabljena v šolskem okolju po vsem svetu. Asistent dr. Matjaž Pančur iz laboratorija za računalniške komunikacije na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je pojasnil, da je Moodle – odprtokodna rešitev oz. platforma – ena najbolj pogosto uporabljenih v akademskem svetu. "Tudi na Fakulteti za računalništvo in informatiko jo že dolga leta uporabljamo: še več, na Univerzi v Ljubljani je Moodle največkrat izbrana platforma med vsemi fakultetami. V okviru projekta 'Digitalna UL' je bil tako ravno Moodle izbran kot osrednja komponenta digitalizacije pedagoškega procesa na Univerzi v Ljubljani," je povedal in dodal, da Moodle ni nepreizkušena ali morebiti nestandardna rešitev oz. platforma, ni pa edina platforma, saj obstajajo tako plačljive kot odprtokodne alternative.

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes je javni zavod, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini. Arnes gradi, vzdržuje in upravlja infrastrukturo, ki povezuje univerze, inštitute, raziskovalne laboratorije, muzeje, šole, baze podatkov in digitalne knjižnice. Svojim uporabnikom nudi enake storitve kot nacionalne akademske mreže iz drugih držav, s katerimi sodeluje v projektih Evropske komisije pri testiranju, razvoju rešitev in vpeljavi novih internetnih protokolov in storitev. Cilj javnih zavodov ni dobiček.

Na Arnesu so nam pojasnili, da jim je za realistične kompleksne teste s simulacijo ogromne množice uporabnikov in zelo različne (deloma precej nepredvidljive) scenarije uporabe ob vseh vzporednih naporih za širitev in prilagoditev infrastrukture ter za razvoj novih funkcionalnosti in storitev ter s tem povezanih aktivnosti preprosto zmanjkalo moči. In tudi to je najverjetneje eden od razlogov, da nastajajo težave. Na šolskem ministrstvu pojasnjujejo, da so v stalnem stiku z Arnesom, da stanje spremljajo ter da so od Arnesa zahtevali poročilo o dogajanju in se odločali na podlagi pridobljenih podatkov.

A kot rečeno, Arnes se je odločil, da bo projekt izpeljal izključno na lastni infrastrukturi, kar pa je prineslo številne težave tako šolarjem kot učiteljem. Pančur je pojasnil, da je za izpad storitev včasih težava v programski opremi, ne v količini strojne opreme. "Kakšna komponenta sistema je lahko slabše skalabilna in tako postane ozko grlo za celoten sistem. Ocena potrebne strojne opreme je pri tako velikih primerih uporabe precej kompleksna. Če je mogoče, je zelo koristno izvesti npr. stresni test sistema, kjer se simulirajo tipični primeri uporabe oz. primeri, kjer se predvidevajo težave (tipični primer je recimo jutranja špica). To velja tudi za primer, ko bi se gostovale spletne učilnice v oblaku in ne na lastni infrastrukturi," je dejal.

Pisali smo že o tem, da bi Arnes težave, ki se pojavljajo z dostopom do spletnih učilnic ali nedelovanje teh, lahko rešil tudi z gostovanjem aplikacije na javnem oblaku. Iz Arnesa so nam pred časom zatrdili, da za omenjeno rešitev ni potrebe. Zakaj se je Arnes odločil, da bo sam gostoval spletne učilnice na lastni infrastrukturi in se ni odločil ali za gostovanje v javnem oblaku velikega komercialnega ponudnika (torej samo najem strežnikov oz. model IaaS) ali celo najel Moodle kot storitev pri kakšnem ponudniku (kot model SaaS/PaaS), je težko oceniti. Pančur je sicer pojasnil, da je tehnično gledano seveda mogoče takšen projekt izpeljati na več načinov: "Izključno na svoji infrastrukturi (ta način je, kot kaže, izbral Arnes), izključno v oblaku (javnem ali zasebnem, torej pri drugem ponudniku) ali hibridno (v tem načinu se javni oblak uporablja predvsem za pokritje t. i. špic – večinoma pa se stvari izvajajo na lastni infrastrukturi). Hibridni oblak je po navadi tehnično zahtevnejša rešitev kot prvi rešitvi."

Hkrati na ministrstvu pojasnjujejo, da so šole samostojne pri uporabi e-storitev in lahko uporabijo katero od drugih možnosti. Poleg Arnesovih spletnih učilnic tako nekatere šole uporabljajo tudi podporo izobraževanju na daljavo, npr. MS Teams ali orodja, ki jih ponuja eAsistent. "Tudi Arnes šolam, poleg spletnih učilnic, zagotavlja druga orodja za izobraževanje na daljavo, npr. več videokonferenčnih sistemov (videokonfrenčni sistem Zoom, ki ga šole uporabljajo prek Arnesa, je danes do tega trenutka uporabljalo prek 258.000 uporabnikov), orodja za spletne strani (do storitve Arnes Splet je bilo danes do tega trenutka prek 3.300.000 dostopov),"so dodali na ministrstvu.

Z Microsofta so sporočili, da je slovenskim izobraževalnim ustanovam, vključno z osnovnimi in srednjimi šolami ter visokošolskimi ustanovami, na voljo možnost, da svojim učencem, dijakom in študentom brezplačno ponudijo naročnino na storitve v oblaku Microsoft 365 (prej Office 365) s programi Word, Excel, PowerPoint, OneNote in drugimi. "Vsak uporabnik lahko v obdobju rednega izobraževanja namizne aplikacije Office namesti na do pet računalnikov Windows ali Mac ter pet tabličnih računalnikov ali pametnih telefonov. Prav tako je vključen e-poštni predal velikosti 50 GB in najmanj 1 TB prostora za shranjevanje in izmenjavo datotek v storitvi OneDrive na uporabnika,"so pojasnili.

"Ponudba vključuje različico orodja za sodelovanje, sestanke, pogovore in klice Microsoft Teams, ki je bila razvita posebej za izobraževalne ustanove. Microsoft Teams za izobraževanje med drugim vključuje rešitve za lažje ocenjevanje in spremljanje učnega napredka, pripravo in reševanje nalog, digitalne zapiske in poučevanje prek spletnih sestankov (avdio/video). Posebno pozornost pri razvoju namenjamo tudi učencem s posebnimi potrebami, na primer s funkcijami, kot je Immersive Reader," so dodali. Kot še pojasnjujejo, ima kar 950 osnovnih, srednjih šol in visokošolskih zavodov v Sloveniji možnost, da pristopi k omenjeni ponudbi, več kot 600 izobraževalnih ustanov pa se je že odločilo, da to priložnost tudi izkoristi, saj številne izobraževalne ustanove že izvajajo poučevanje na daljavo oziroma hibridno poučevanje s pomočjo orodja Microsoft Teams. "Microsoft prav tako nudi storitve Microsoft 365 za učitelje in izobraževalno osebje. Na voljo so brezplačna ponudba Microsoft 365 A1 in plačljivi ponudbi z dodatnimi funkcionalnosti Microsoft 365 A3 in A5,"so še dodali na Microsoftu.