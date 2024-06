Arriva: Župan občine Jesenice zavajal javnost

"Občina Jesenice objavlja popravek v zvezi s ponudbeno ceno, ki jo je prijela od družbe Arriva za prevoz šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice in sicer, da je ponudbena cena, cena, ki jo je družba Arriva d.o.o. dala Občini Jesenice za izvajanje storitev posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice, znašala 1.172.528,00 EUR brez DDV, z DDV pa 1.283.918,16 EUR (in ne 1.464.000,00 EUR)," so na Občini Jesenice zapisali na svoji spletni strani.

Zahtevo za popravek navedb in javno opravičilo župana Petra Bohinca je namreč zahtevala družba Arriva. "Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v javnih obvestilih občine in v medijskih nastopih predstavljal napačne podatke o znesku storitve, ki ga je družba Arriva ponudila na razpisu za izvajanje šolskih prevozov. Očitki, ki jih je župan uperil proti družbi Arriva so tako bili neupravičeni. Znesek, ki ga je župan Peter Bohinec navajal v javnih obvestilih za skoraj 300.000 evrov presega znesek dejanske ponudbe," so poudarili v Arrivi.

Pojasnili so, da so zaradi "povzročitve poslovne škode in širjenja neresnic" župana Bohinca pozvali k javnemu preklicu napačnih navedb in k javnemu opravičilu. Kot rečeno, je občina popravek že objavila na svoji spletni strani. "Župan pa bi naj skladno z našo zahtevo opravičilo podal danes na seji občinskega sveta ter poskrbel za objavo tudi v Jeseniških novicah, ki izidejo ob koncu tedna," so sporočili.

Če župan vseh njihovih zahtev ne bo upošteval, pa v družbi napovedujejo, da bodo proti Bohincu vložili zasebno tožbo.

"Kot smo že večkrat poudarili, smo z občino Jesenice sodelovali vrsto let, mnogokrat pristopili naproti in se trudili za vzpostavitev in negovanje spoštljivega in korektnega medsebojnega odnosa," so dodali. Poudarili so, da na razpisih oddajajo le ponudbe, ki odražajo realno stanje. "Nestrinjanje s ponujeno oceno stroškov lahko razumemo, a so za sprejemanje nadaljnjih odločitev odgovorni zgolj in edino snovalci razpisov – v tem primeru občina Jesenice. Če naša ponudba ni sprejemljiva, imajo avtorji razpisov vedno pravico do zavrnitve in izbire drugega ponudnika ali ponovitve razpisa," so sklenili v Arrivi.

Spomnimo ...

Konec maja je Občina Jesenice sporočila, da se je na razpis za izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v prihodnjem šolskem letu prijavila le Arriva. Pri tem so navedli zgoraj omenjeno ceno in dodali, da je ta skoraj petkrat višja, kot jo je občina Arrivi plačala za iztekajoče se šolsko leto, ko je znašala 298.000 evrov.

Na občini menijo, da za tolikšno podražitev ni nobene ekonomske podlage. Ob tem so navedli podatke, koliko je občina Arrivi plačevala za šolske prevoze v minulih letih. V zadnjih sedmih letih so se cene gibale od 175.000 do 317.000 evrov. Občina je cene šolskih avtobusnih prevozov Arriva v preteklih letih obračunavala na podlagi koncesijske pogodbe, ki je poleg šolskih prevozov vključevala tudi mestni potniški promet. Lani je občina plačala 298.000 za šolske prevoze in 454.000 evrov za mestni promet, kar je skupaj znašalo 752.000 evrov.