Sviz: ARRS si tako ključnega spodrsljaja ne bi smela privoščiti

A pod njenim zapisom, prav tako na Facebooku, se je pozneje pojavilo še več podobnih pričevanj, nakar se je po pisanju Dolenca izkazalo, da "nikakor ne gre za osamljene napake, ampak za resno sistemsko težavo". "Na Kemijskem inštitutu so denimo iz recenzij razbrali, da je bilo nepopolno ali v slovenščini tujim recenzentom poslanih najmanj 10 njihovih prijavljenih projektov," je navedel.

To so na Kemijskem inštitutu za STA potrdili. Kot so navedli, je več recenzentov zapisalo, da so v recenzijo dobili samo slovensko verzijo projektne prijave, medtem ko so raziskovalci pravilno oddali tako angleško kot slovensko verzijo. "Pričakujemo, da bodo na agenciji za raziskovalno dejavnost preverili, v katerih primerih se je to zgodilo, ter čim prej zagotovili nove recenzije projektov," so poudarili na inštitutu.

Zavzeli so se za čim prejšnjo rešitev, da ne bi prišlo do dodatnega zamika pri financiranju projektov, od katerih "so odvisni številni raziskovalci".

Dolenc je sicer v svojem prispevku še zapisal, da je po nekaterih virih težava v tem, da naj bi novi direktor ugasnil obstoječi informacijski sistem, na katerem je do sedaj temeljilo oddajanje in vrednotenje prijav na razpise in vsa druga dokumentacija agencije, nov sistem pa naj še ne bi deloval. Vendar pa so na ARRS to zanikali. "Prijave so prijavitelji oddali prek starega informacijskega sistema, prek novega sistema je potekalo zgolj ocenjevanje," je pojasnil direktor agencije Robert Repnik. Kot je dodal, vzrok za nastalo napako še raziskujejo, na podlagi ugotovitev pa bodo poiskali rešitev.

Sicer pa so tuji recenzenti po njihovih podatkih prejeli 71 projektnih prijav brez angleške priponke. "V 68 primerih je temu botrovala napaka v informacijskem sistemu, v treh primerih pa so prijavitelji dokumentacijo oddali brez angleškega besedila," je zapisal Repnik.

Kot je razložil, je v izvozu projektne dokumentacije, ki je deloma v slovenščini in deloma v angleščini, v določenih primerih prišlo do "napake v informacijskem sistemu, zaradi katere pri generiranju dokumentacije za tuje recenzente ni pripelo angleške priponke, ampak slovensko". Na napako so jih opozorili recenzenti in to napisali tudi v recenzije, ki so jih prijavitelji prejeli prejšnji teden. Agencija je zato pregledala vse prijave, vseh 68 prijav, pri katerih je prišlo do te napake, pa bodo vrnili v ponovno ocenjevanje, je še zagotovil Repnik.