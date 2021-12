Arsenovič napovedal energetske vavčerje za socialno ogrožene

Dodatno pomoč občanom pri soočanju s podražitvami je župan Saša Arsenovič napovedal že na izredni seji na začetku tega meseca, na kateri so mestni svetniki večinsko soglašali s 30-odstotno subvencijo variabilnega dela cene ogrevanja za november in december za gospodinjstva, ki jih ogreva Energetika Maribor. Tudi svetniške skupine so ob tem poudarjale, da je treba najti rešitve še za pomoč ostalim meščanom.

Na občini predlagajo vavčerje v višini 15 evrov za socialno najšibkejše občane za plačilo kurjave. "Ta pomoč bi se izvajala preko naše humanitarne komisije s pomočjo humanitarnih organizacij, predvsem Rdečega križa in Karitas, ter pod strokovnim nadzorom centra za socialno delo. To komisijo smo ustanovili v času covida-19 in je oblikovala zelo dober model delitve pomoči ob epidemiji. Na podoben način bi se delila tudi ta pomoč," je na današnji novinarski konferenci pojasnila vodja občinskega urada za finance in proračun Mateja Cekić.

Za zdaj ocenjujejo, da bo takšno pomoč potrebovalo okoli 12.000 ljudi, in za to bodo v občinskem proračunu rezervirali 200.000 evrov. Po županovih besedah bo za ta enkraten energetski vavčer mogoče zaprositi do konca marca. "Zajeti želimo čim več tistih, ki so pomoči potrebni in ki jim je dvig cen energentov pokvaril božične praznike," je povedal.