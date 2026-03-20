Slovenija

Arsenovič: O odstopu ne razmišljam, moja vest je čista

Maribor, 20. 03. 2026 09.47 pred 45 minutami 3 min branja 70

M.S.
Saša Arsenović

Mariborski župan Saša Arsenovič se je odzval na hišne preiskave, ki so med drugim potekale na mariborski občini in njegovem domu. Vse očitke zavrača in poudarja, da ima "čisto vest", zato o odstopu s položaja ne razmišlja. Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, so se preiskave nanašale na sume storitve 17 kaznivih dejanj, ki vključujejo tudi dajanje in jemanje podkupnin. Dejanj je osumljenih pet oseb.

Mariborski župan Saša Arsenovič se je na včerajšnje dogajanje odzval v izjavi za medije. Kot je uvodoma pojasnil, so se preiskave NPU zaključile z začasnim zasegom določenih naprav in dokumentacije, ob tem pa je zatrdil, da mu preiskovalci niso zasegli nobene gotovine ali drugih predmetov, ki bi kazali na nezakonito pridobljeno premoženje.

Preiskave, ki so med drugim potekale na mariborski občini in na županovem domu, je označil za "skupek več neresničnih sumov".

Kot je poročal Večer, naj bi bil eden ključnih povodov za kriminalistično preiskavo prodaja zemljišča na Studencih, ki je pred leti zaradi reje prašičev kot posledice neuspešnega spreminjanja namembnosti zemljišča razburjalo okoliške prebivalce. Zemljišče je lani kupilo nepremičninsko podjetje SH Global.

Arsenovič je danes potrdil, da je eden od očitkov povezan s projektom stanovanjske gradnje na Studencih. Kot je pojasnil, mu očitajo, da je pogojeval sprejetje občinskega prostorskega načrta z izplačilom nagrade, kar pa zavrača.

Kot pravi, je sprejetje OPN kompleksen proces, ki je v Mariboru trajal 24 let, pri postopku pa sodeluje več odločevalcev. "Kot župan sem se vedno zavzemal za čimprejšnje sprejetje tega dokumenta in nikdar ne bi procesa zavlačeval, saj OPN pomeni nova stanovanja," je dejal.

Preiskave na mariborski občini
Drugi očitek je povezan s prodajo zemljišč v Razvanju podjetju Fero-Term. Preiskava po besedah Arsenoviča problematizira nakazila podjetja tretjim osebam in športnim društvom. "Občina je zemljišča prodala na transparentni dražbi na podlagi izkazanega interesa po najvišji ponujeni ceni. Kaj kupci počnejo s svojim denarjem po sklenjenem poslu in komu namenjajo sponzorska sredstva, pa je njihova poslovna odločitev," je dejal župan.

Preostali očitki pa so povezani z zavarovanjem premoženja občine, neuveljavljanjem predkupne pravice in domnevnim netransparentnim vodenjem. Arsenovič vse sume in očitke zavrača in pravi, da bo zagovarjal svojo nedolžnost. O odstopu s položaja ne razmišlja, ker da ima čisto vest.

Čas preiskav za Arsenoviča "nenavaden"

Po mnenju Arsenoviča čas in okoliščine preiskav niso naključje, saj da smo tik pred volitvami. "Težko je verjeti v naključja, ko bivši kriminalist, danes pa politik, na zadnji seji mestnega sveta javno napoveduje te dogodke," je izpostavil.

Župan je prepričan, da se želi s preiskavami odvrniti pozornost od prisluškovalne afere, ki da "resno ogroža rezultat Kanglerjeve stranke (Franc Kangler je član SDS, op. 24ur.com) in njegove osebne ambicije na ministrstvu za notranje zadeve".

Skupno 17 kaznivih dejanj

Predkazenski postopek sicer poteka zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve skupno 17 kaznivih dejanj, in sicer nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine, dajanja podkupnine ter sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, za katera je skupno osumljenih pet fizičnih oseb, so včeraj popoldne sporočili z Generalne policijske uprave. "Obravnavana kazniva dejanja se nanašajo na postopke organa lokalne samouprave v povezavi s sprejemanjem prostorskih aktov in prodajo nepremičnin ter postopke v povezavi z izborom ponudnikov na javnem naročilu."

Preiskovalci so predkazenski postopek začeli v lanskem letu, preiskavo pa so opisali kot obsežno in strokovno zahtevno. Včeraj so ob pomoči ljubljanskih in mariborskih kriminalistov izvedli zaključno akcijo, v kateri je sodelovalo 66 ljudi, opravili pa so 17 hišnih preiskav.

Zasegli so večje število elektronskih naprav in podatkov, obsežno dokumentacijo in večjo količino denarja.

KOMENTARJI70

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Gutenberg
20. 03. 2026 11.20
Posebni agent Muki je že na novi misiji reševanja vojaka Arsenovića?
Yon Dan
20. 03. 2026 11.17
Gotof je.
zmerni pesimist
20. 03. 2026 11.12
Ja vest je čista denarnica pa polna
2mt8
20. 03. 2026 11.11
Sem kradel, a moja vest je čista saj pripadam pravi politični opciji...
koral45
20. 03. 2026 11.10
Ja res se nismo osamosvojili, sedaj rabimo še Stevanoviča.
Rožle Patriot
20. 03. 2026 11.08
Vprašite še Klemenčičevo kako delujejo pri nas sodni mlini za vse tovariše Jankovića .. !!! Še 1x .. brez Black Cube tega narod ne bi nikoli zvedel !!!
junij66
20. 03. 2026 11.05
😅😂🤣😂😅😂🤣😂😅 A PRI SVOBODI SO VSI TAKI LAŽNIVCI IN BLEFERJI? NIMAMO KAJ. KAKŠNI IZVOLJENCI PAČ TAKŠNI VOLIVCI🤣😂😅🤣🤣
ZMERNI DESNIČAR
20. 03. 2026 11.03
To je zgolj predstava ravno kar so potrdil, da v Sloveniji res nimamo 2 kaste ampak 3.... 1.kasta nedoktaljivi, 2.kasta nedotakljivi dokler ni treba reševeti 1. kaste in potem 3. to smo pa mi navadni ljudje kateri gledamo te cirkuške predstave in se moremo držati vseh zakonov!!! pa da nebo pomote zakonov se ni težko držati samo naj veljajo za vse prebivalce Slovenije ISTA PRAVILA !!!!!
lambert
20. 03. 2026 11.03
Seveda ne ... katastrofa od politicnega bontona Butal. Kam smo padli. Nizje verjetno ne gre.
JApajaDAja
20. 03. 2026 11.03
še vedno mi ni jasno kako je lahko dobil 1,8 mio sredstev iz hanovega ministrstva za svoj hotel na lentu-žički dvor....in zase kupil toliko nepremičnin....če je vse čisto-kapo dol !
apage
20. 03. 2026 11.01
Sej on in njemu podobni sploh vesti nimajo...
Najpametnejši
20. 03. 2026 11.00
Zgleda, da naša Policija dela. Težava je zgleda drugje. Naj še to vzamejo pod drobnogled, sem prepričan da bodo kaj našli.
travc
20. 03. 2026 11.00
Seveda ne Razmišlja.Razmišlja samo to kje je še kaj za ukrast.
Julijann
20. 03. 2026 10.59
Jaz se sprašujem bolj, če imajo tipi La Arsenovic itd sploh vest.
KMET70
20. 03. 2026 10.54
Menda ima čisto vest, to je zato, ker imajo korupcijo že v genih
Rožle Patriot
20. 03. 2026 10.54
-- V Sloveniji smo že večkrat videli, da vsebina postane drugotnega pomena, takoj ko se začne razprava o zakonitosti pridobitve dokazov. Če so dokazi pridobljeni brez sodnega naloga, se v našem pravnem sistemu pogosto štejejo za nične, kar akterjem omogoča, da se kljub 90-odstotni dokazanosti korupcije sprehajajo na prostosti ...
zmago56
20. 03. 2026 10.49
General Milan rešuje brigadirja Robija z vijakom Sašo.
KatiFafi
20. 03. 2026 10.48
Seveda ne, če zmaga Svoboda zapora ne boš videl, sicer pa upam da boš imel kar precej cimrov, za začetek Janković, Golob, Bratušek, Švarc Pipan,...
Medo888
20. 03. 2026 10.45
10 %
Gašper15
20. 03. 2026 10.41
Golob je žrtvoval Arsenovič zato da pozornost preusmeri iz Ljubljane v Maribor zato da nebi NUP prišel v mestno občino Ljubljana
