Arsenovič: O odstopu ne razmišljam, moja vest je čista

Mariborski župan Saša Arsenovič se je na včerajšnje dogajanje odzval v izjavi za medije. Kot je uvodoma pojasnil, so se preiskave NPU zaključile z začasnim zasegom določenih naprav in dokumentacije, ob tem pa je zatrdil, da mu preiskovalci niso zasegli nobene gotovine ali drugih predmetov, ki bi kazali na nezakonito pridobljeno premoženje.
Preiskave, ki so med drugim potekale na mariborski občini in na županovem domu, je označil za "skupek več neresničnih sumov".
Kot je poročal Večer, naj bi bil eden ključnih povodov za kriminalistično preiskavo prodaja zemljišča na Studencih, ki je pred leti zaradi reje prašičev kot posledice neuspešnega spreminjanja namembnosti zemljišča razburjalo okoliške prebivalce. Zemljišče je lani kupilo nepremičninsko podjetje SH Global.
Arsenovič je danes potrdil, da je eden od očitkov povezan s projektom stanovanjske gradnje na Studencih. Kot je pojasnil, mu očitajo, da je pogojeval sprejetje občinskega prostorskega načrta z izplačilom nagrade, kar pa zavrača.
Kot pravi, je sprejetje OPN kompleksen proces, ki je v Mariboru trajal 24 let, pri postopku pa sodeluje več odločevalcev. "Kot župan sem se vedno zavzemal za čimprejšnje sprejetje tega dokumenta in nikdar ne bi procesa zavlačeval, saj OPN pomeni nova stanovanja," je dejal.
Drugi očitek je povezan s prodajo zemljišč v Razvanju podjetju Fero-Term. Preiskava po besedah Arsenoviča problematizira nakazila podjetja tretjim osebam in športnim društvom. "Občina je zemljišča prodala na transparentni dražbi na podlagi izkazanega interesa po najvišji ponujeni ceni. Kaj kupci počnejo s svojim denarjem po sklenjenem poslu in komu namenjajo sponzorska sredstva, pa je njihova poslovna odločitev," je dejal župan.
Preostali očitki pa so povezani z zavarovanjem premoženja občine, neuveljavljanjem predkupne pravice in domnevnim netransparentnim vodenjem. Arsenovič vse sume in očitke zavrača in pravi, da bo zagovarjal svojo nedolžnost. O odstopu s položaja ne razmišlja, ker da ima čisto vest.
Čas preiskav za Arsenoviča "nenavaden"
Po mnenju Arsenoviča čas in okoliščine preiskav niso naključje, saj da smo tik pred volitvami. "Težko je verjeti v naključja, ko bivši kriminalist, danes pa politik, na zadnji seji mestnega sveta javno napoveduje te dogodke," je izpostavil.
Župan je prepričan, da se želi s preiskavami odvrniti pozornost od prisluškovalne afere, ki da "resno ogroža rezultat Kanglerjeve stranke (Franc Kangler je član SDS, op. 24ur.com) in njegove osebne ambicije na ministrstvu za notranje zadeve".
Skupno 17 kaznivih dejanj
Predkazenski postopek sicer poteka zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve skupno 17 kaznivih dejanj, in sicer nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine, dajanja podkupnine ter sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, za katera je skupno osumljenih pet fizičnih oseb, so včeraj popoldne sporočili z Generalne policijske uprave. "Obravnavana kazniva dejanja se nanašajo na postopke organa lokalne samouprave v povezavi s sprejemanjem prostorskih aktov in prodajo nepremičnin ter postopke v povezavi z izborom ponudnikov na javnem naročilu."
Preiskovalci so predkazenski postopek začeli v lanskem letu, preiskavo pa so opisali kot obsežno in strokovno zahtevno. Včeraj so ob pomoči ljubljanskih in mariborskih kriminalistov izvedli zaključno akcijo, v kateri je sodelovalo 66 ljudi, opravili pa so 17 hišnih preiskav.
Zasegli so večje število elektronskih naprav in podatkov, obsežno dokumentacijo in večjo količino denarja.
