Arsenovič: O odstopu ne razmišljam, moja vest je čista

Mariborski župan Saša Arsenovič se je na včerajšnje dogajanje odzval v izjavi za medije. Kot je uvodoma pojasnil, so se preiskave NPU zaključile z začasnim zasegom določenih naprav in dokumentacije, ob tem pa je zatrdil, da mu preiskovalci niso zasegli nobene gotovine ali drugih predmetov, ki bi kazali na nezakonito pridobljeno premoženje.

Preiskave, ki so med drugim potekale na mariborski občini in na županovem domu, je označil za "skupek več neresničnih sumov".

Kot je poročal Večer, naj bi bil eden ključnih povodov za kriminalistično preiskavo prodaja zemljišča na Studencih, ki je pred leti zaradi reje prašičev kot posledice neuspešnega spreminjanja namembnosti zemljišča razburjalo okoliške prebivalce. Zemljišče je lani kupilo nepremičninsko podjetje SH Global.

Arsenovič je danes potrdil, da je eden od očitkov povezan s projektom stanovanjske gradnje na Studencih. Kot je pojasnil, mu očitajo, da je pogojeval sprejetje občinskega prostorskega načrta z izplačilom nagrade, kar pa zavrača.

Kot pravi, je sprejetje OPN kompleksen proces, ki je v Mariboru trajal 24 let, pri postopku pa sodeluje več odločevalcev. "Kot župan sem se vedno zavzemal za čimprejšnje sprejetje tega dokumenta in nikdar ne bi procesa zavlačeval, saj OPN pomeni nova stanovanja," je dejal.