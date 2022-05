Arsenovič prepušča odločitev o svoji usodi volivcem

Po tem, ko se je del mestnih svetnikov iz vrst opozicije prejšnji teden s podpisom izjave zavezal ničelni toleranci do nasilja in Arsenoviča ob tem zaradi nedavnega incidenta z mladoletnikom ponovno pozval k odstopu, je ta na današnjem srečanju z novinarji pred prihajajočo sejo mestnega sveta znova izrazil obžalovanje zaradi incidenta. "Ni šlo za noben napad ali tovrstno nasilje, kot se želi prikazati," je dejal.

Glavno besedo daje volivkam in volivcem. "Imam tudi svoje napake, ki pa so včasih prednost – ta moj temperament, energija in prodornost. Kandidiral sem za župana in takrat sem z majhno ekipo dobil kredit 25.000 meščanov, za kar se jim zahvaljujem. Bilo bi nepošteno do njih, če ne bi dal možnosti, da presodijo o delu mene in celotne ekipe na prihodnjih volitvah," je dodal.