Arsenovič: Pri tožbi ne gre za nezaupanje mestnim svetnikom

"Ne gre za spor med županom in mestnimi svetniki, gre enostavno za preveritev, ali je bil sklep mestnega sveta zakonit ali ne. Kot odgovorna oseba mestne uprave bom naredil vse za to, da se bomo do tega dokopali," je župan povedal na današnji novinarski konferenci. Pred dnevi je namreč vložil upravni spor, s katerim poskuša razveljaviti odločitev mestnega sveta, ki mu je odvzel ustanoviteljske pravice v Javnem holdingu Maribor ter jih prenesel nase.

Arsenovič je vložil upravni spor, s katerim poskuša razveljaviti odločitev mestnega sveta, ki mu je odvzel ustanoviteljske pravice v Javnem holdingu Maribor FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Vodja občinske službe za pravne zadeve Mitja Senekovič je pojasnil, da upravni spor "ni nič neobičajnega, to predvideva veljavna zakonodaja". Spomnil je, da so bili podobni primeri med drugim pred leti na Ptuju in v Šentilju. "Ne gre za vprašanje zaupanja ali nezaupanja v delo mestnega sveta, temveč za ustavno vprašanje zakonitosti ureditve. Moramo se zavedati, da so odloki podzakonski akti in da ne smejo biti sprejeti v nasprotju z veljavno zakonodajo," je dejal. Dodal je, da upravni spor tudi za Mestno občino Maribor ni nekaj novega. Pred meseci je upravni spor zoper občino sprožil občinski svetnik Igor Jurišič (Stranka mladih – Zeleni Evrope) in ga po besedah Senekoviča izgubil, podobno je storil mestni svetnik Dejan Kaloh (SDS), katerega postopek še poteka. Mestni svetniki, ki so izglasovali odvzem ustanoviteljskih pravic županu, so zaradi tožbe ogorčeni. Danes so se oglasili tudi v Gibanju Svoboda. "Skrbi nas županovo nerazumevanje resnosti situacije in njegovo trmasto vztrajanje pri napačnih odločitvah. Menim, da takšen način delovanja škodi liberalnemu političnemu polu v mestu, ki bi moral biti sposoben medsebojnega sodelovanja in zaupanja. Partnerstva seveda ni moč razumeti tako, da nekdo ukazuje, drugi pa uboga. Upam, da bo župan, v dobro Maribora, vendarle zmogel to doumeti, predvsem zato, ker je mesto v nezavidljivem položaju," je povedala vodja lokalnega odbora stranke Lena Grgurevič.