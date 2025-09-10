Arsenovič: Radarji upočasnili voznike. Se obetajo še dodatni?

V Mariboru, kjer je postavitev radarjev konec leta 2012 vodila do množičnih protestov in posledičnega odstopa takratnega župana Franca Kanglerja , so začeli nameščati stacionarne radarje julija, globe pa so začeli izdajati po preizkusnem obdobju 11. avgusta. Zaenkrat merijo hitrost na treh mestih, podatki, ki jih je danes predstavil župan, pa kažejo, da je 85 odstotkov vozil vozilo skladno z omejitvijo, v prekršku pa je bilo 2708 osebnih in sedem tovornih vozil.

Povprečna hitrost osebnih vozil na mestih, kjer stojijo radarji, je v času od 11. avgusta do danes znašala 31 kilometrov na uro, medtem ko je bilo začetno povprečje 35 kilometrov na uro. Med zabeleženimi prekrški so prevladovale manjše prekoračitve hitrosti, kjer znaša globa 40 evrov oziroma ob upoštevanju polovičnega plačila 20 evrov. Sta bila pa tudi dva voznika, ki sta vozila več kot 100 kilometrov na uro.

Župan je na današnji novinarski konferenci pred ponedeljkovo sejo mestnega sveta povedal, da dobiva občina veliko predlogov javnosti za postavitev dodatnih radarjev, predvsem zaradi divjanja avtomobilov, med drugim na Starem mostu. Tam je želel Arsenovič že postaviti radar, a je študija fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, na podlagi katere so določili lokacije radarjev, opredelila to območje kot manj problematično.

V zadnjem času se občani in občanke pritožujejo tudi zaradi nezavestnih posameznikov, med drugim na tleh glavne avtobusne postaje. Očitno gre za uživalce sintetične droge, ki je trenutno v porastu. Arsenovič je izpostavil še "neverjeten porast števila neregistriranih enoslednih vozil", še posebej v peš coni, zato upa na spremembo zakonodaje, ki bo omogočila ukrepanje na tem področju.

Očitke, da želi z radarji zgolj polniti občinski proračun, je Arsenovič odločno zavrnil. "To je logična posledica kršitve cestnoprometnih predpisov. Dejstvo je, da že kilometer na uro manj zmanjša verjetnost nesreče za štiri odstotke, zato sem vesel, da se hitrost na mestih, kjer so radarji, znižuje. Učinek torej je, zato bomo s tem nadaljevali, seveda po strokovnih analizah. Upam, da bomo radar dali tudi na Stari most, kot želijo prebivalci," je povedal.

Svetniške skupine LPR, NSi in Stranke mladih-Zeleni Evrope, ki imajo skupno štiri glasove v 45-članskem mestnem svetu, so do radarjev kritične in so prejšnji teden predlagale, da o lokacijah radarjev in režimu njihovega delovanja odloča mestni svet. To točko bodo poskušale uvrstiti na ponedeljkovo sejo mestnega sveta.

V ponedeljek bodo mestni svetniki sicer potrjevali prodajo Farmadenta Salusu. Arsenovič je vesel, da je kupec slovensko podjetje, "ki ima namen ostati tu in se širiti", kar pomeni ohranitev delovnih mest v Mariboru in krepitev sodelovanja z lokalnimi lekarnami. Po besedah vodje urada za gospodarske dejavnosti Gorazda Škrabarja je bila "izpogajana zelo dobra cena", priliv v občinski proračun pa večji od pričakovanega. Ponudba je v višini 8,46 milijona evrov, kar pomeni za Mestno občino Maribor priliv 7,51 milijona evrov.

Mestni svet ima na dnevnem redu med drugim tudi potrjevanje dokumentacije za ureditev dveh dodatnih historičnih prehodov v starem mestnem jedru, urejanje parka ob Pekrskem potoku, obnovo mestne hiše Rotovž, gradnjo vodovodnega omrežja Kozjak in poti za kolesarje in pešce med Razvanjem in Hočami ter nadaljnje preplastitve cest.

V opuščenem objektu nekdanje šole v Bresternici namerava občina urediti enega od treh načrtovanih skupnostnih centrov za oskrbo oseb z demenco v državi. Gradivo za širitev bele cone v Valvasorjevi ulici in Melju pa je umaknil s ponedeljkove seje, ker želi, da se na teh območjih pred uvedbo plačljivega parkiranja celovito uredi okolje, je pojasnil župan.

Družba Casino Lent bo ponovno poskušala doseči soglasje mestnega sveta za vzpostavitev igralnega salona v kompleksu Maribox. Kljub možnim dodatnim prihodkom v občinski proračun ima župan "še vedno negativno mnenje" o tem.