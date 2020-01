Arsenović razrešil direktorja mariborske mestne uprave

Boris Železnik, ki mu je zdaj tudi prenehalo delovno razmerje na Mestni občini Maribor, ima zaradi razrešitve s položaja direktorja mestne uprave v skladu z zakonom o javnih uslužbencih za vsako polno leto do izteka dobe imenovanja pravico do odpravnine v višini ene povprečne mesečne bruto plače, kot jo je prejemal do prenehanja položaja. "Imenovan je bil z 10. junijem 2019 za obdobje petih let, tako mu pripada odpravnina v bruto višini 17.718 evrov," so pojasnili v občinski službi za odnose z javnostmi.

Odhod Železnika, ki je na čelo mariborske mestne uprave prišel pred letom dni, najprej kot vršilec dolžnosti direktorja, je po njihovih navedbah "posledica razhajanj v pogledih vodenja mestne uprave z županstvom Mestne občine Maribor".