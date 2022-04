Župan Arsenovič nedeljski dogodek obžaluje

Mariborski župan Saša Arsenovič je po nedeljskem incidentu pojasnil, da dogodek obžaluje in se opravičuje najstnikom ter njihovim staršem. Opravičuje pa se tudi vsem Mariborčanom in Mariborčankam, saj ni deloval, kot bi moral. Kljub žalitvam in objestnosti bi moral manj burno ravnati, zato se je še enkrat opravičil. Želel je fanta le ustaviti in poučiti, da se s skupno lastnino tako ne ravna. Ker je bil fant nemiren, komunikacija ni bila mogoča, je pojasnil. Zatrdil je, da fanta ni ne davil ne udaril, ga je pa prijel za roko. Pojasnil je, da ima vsaka medalja dve plati, eno smo slišali od nekoga, ki ga ni bilo na kraju dogodka, eno pa smo slišali zdaj, je povedal župan in dodal, da nobeno nasilje ni bilo potrjeno, prepričan pa je tudi, da ne bo obsojen. Še enkrat je pojasnil, da bi moral drugače ravnati in najstnike samo opozoriti, da se s tujo lastnino tako ne dela in nato oditi.