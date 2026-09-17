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Zgodba se razvija

Arsenović se ne bo potegoval za tretji mandat

Maribor, 17. 09. 2026 10.36 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
M.V.
Saša Arsenović

Župan Maribora Saša Arsenović je sporočil, da se na tokratnih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Izpostavil je pretekle dosežke in povedal, da mesto predaja v dobrem stanju.

Saša Arsenović je odločitev sporočil na novinarski konferenci. Dejal je, da je ob prvi kandidaturi načrtoval zgolj en mandat, na koncu pa je oddelal dva. Naštel je dosežke in pridobitve za mesto ter poudaril, da trenutno v mestu živi 4000 ljudi več kot leta 2018. "Zmage niso samo veliki infrastrukturni projekti, ampak tudi zadovoljni ljudje," je dejal.

"Mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil. Zato na prihajajočih volitvah ne bom več kandidiral. Mandat zaključujem z mirno vestjo. Bilo mi je v čast biti vaš župan."

saša arsenović maribor lokalne volitve

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KOMENTARJI2

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devlon
17. 09. 2026 10.45
žepi prepolni in ni več kam dajat?
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0 0
kakorkoliže
17. 09. 2026 10.45
Preveč lopovščin, postaja prevroče.
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0 0
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