Arsenović se ne bo potegoval za tretji mandat

Saša Arsenović je odločitev sporočil na novinarski konferenci. Dejal je, da je ob prvi kandidaturi načrtoval zgolj en mandat, na koncu pa je oddelal dva. Naštel je dosežke in pridobitve za mesto ter poudaril, da trenutno v mestu živi 4000 ljudi več kot leta 2018. "Zmage niso samo veliki infrastrukturni projekti, ampak tudi zadovoljni ljudje," je dejal.

"Mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil. Zato na prihajajočih volitvah ne bom več kandidiral. Mandat zaključujem z mirno vestjo. Bilo mi je v čast biti vaš župan."