Arsenovič vložil kandidaturo za nov županski mandat v Mariboru

Predlagatelj kandidature je tako kot pred štirimi leti Andrej Brvar. Po njegovih besedah so za župansko kandidaturo zbrali 1068 od potrebnih nekaj več kot 900 podpisov, za listo za mestni svet pa 922 od potrebnih 875.

Arsenovič je v izjavi za medije po vložitvi kandidature povedal, da je vesel in ponosen, da je ohranil svojo ekipo in da njihovo delo, ki ga je označil za odlično, očitno prepoznavajo tudi občanke in občani. "Edini sem, ki sem šel preverit, ali je prisotno zaupanje meščank in meščanov, in vesel sem, da sem še vedno edini nestrankarski kandidat. Upam, da bomo s to ekipo, ki je zdaj še močnejša, po volitvah delali z našo vizijo naprej," je dejal.

"Ni bilo lahko ta štiri leta. Veliko je bilo pritiskov, bilo pa je tudi veliko postorjenega in veliko veselja," je dodal.

Za morebiten nov mandat med drugim napoveduje dodatna prizadevanja za ureditev področja zdravstva in izobraževanja, večjo samooskrbo občine z energijo in nadaljnje "uspešno" črpanje sredstev EU. "Treba bo dati več denarja za vsebine in programe," je dejal.

"Največji izziv je pravilna stanovanjska gradnja, treba bo obnoviti več cest, nadaljevala se bo gradnja kolesarskih stez, zmanjševanje hitrosti na cestah in širitev mreže MBajk. Gradi se zdravstvena postaja Magdalena, zgraditi bo treba še zdravstveno postajo Tezno," je povedal.

Pred zasedbo županskega položaja je bil Arsenovič med Mariborčani znan kot podjetnik z več gostinskimi lokali v starem mestnem jedru. H kandidaturi ga je nagovarjalo več strank, po prigovarjanju skupine znanih Mariborčanov pa je leta 2018 vstopil v mestno politiko. Kljub zadostnemu številu zbranih podpisov je nastopil kot kandidat takrat vladne stranke SMC in v prvem krogu premagal naprej vseh 18 drugih kandidatov za župana Maribora, v drugem krogu pa še nekdanjega župana Franca Kanglerja.

Njegova Lista Arsenovič za Maribor je zasedla 11 sedežev v 45-članskem mestnem svetu. Med kandidati za mestne svetnike za letošnje volitve so oba podžupana Gregor Reichenberg in Samo Peter Medved, samostojni mestni svetnici Melita Petelin in Jelka Kolmanič, nekdanji ravnatelj osnovne šole Štefan Muraus, zdravnika Franjo Naji in Igor Dovnik ter gospodarstvenik Andrej Bauman.

Kandidaturo za mariborskega župana so doslej že uradno napovedali mestni svetnik Stranke mladih - Zelenih Evrope Igor Jurišič, nekdanja poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik kot kandidatka mestne Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR), nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis kot kandidat Gibanja Svoboda in poslanec DZ Dejan Kaloh kot kandidat SDS. Danes bo svojega kandidata SD predstavila še SD.

"V Mariboru je vedno veliko kandidatov za župana, torej je nabor velik, mnenj veliko, kar ponavadi vodi do inovativnosti in potem k razvoju. Upam pa, da bo politična kultura višja kot pred štirimi leti," je dejal Arsenovič.

Zadnje leto njegovega mandata je sicer zaznamoval aprilski incident, ko naj bi fizično obračunal z domnevno nespodobnim mladoletnikom. Oče oškodovanca je zoper Arsenoviča vložil kazensko ovadbo zaradi domnevne povzročitve lahke telesne poškodbe. Na mariborskem okrožnem tožilstvu so za STA potrdili izjave župana, da je bila ovadba zavržena.