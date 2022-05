Arsenoviča kazensko ovadili zaradi povzročitve lahke poškodbe

S policije so danes časniku sporočili le, da so kriminalistično preiskavo zaključili in z ustreznim aktom seznanili pristojno tožilstvo. Na slednjem pa so potrdili, da je policija po zbranih podatkih in obvestilih na tožilstvo podala kazensko ovadbo, poroča Večer. Kot še dodaja Večer, bo tožilstvo, preden se odloči, ali bo nadaljevalo postopek zoper Arsenoviča, najverjetneje počakalo na mnenje izvedenca, ali je odrgnine na vratu mladoletnika sploh mogoče kvalificirati kot lažjo telesno poškodbo.