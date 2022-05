Arsenoviča v mestnem svetu zapustila tudi Stranka mladih – Zeleni Evrope

Stranka mladih – Zeleni Evrope je nekaj dni po incidentu, ko naj bi mariborski župan Saša Arsenovič 13-letnega fanta zgrabil za vrat, pozvala Arsenoviča, naj premisli o vseh posledicah tega dogodka in ravna odgovorno ter preda županovanje enemu od podžupanov. K takojšnjemu odstopu ga sicer niso pozvali, saj bi se ta zgodil več kot pol leta pred volitvami, kar bi sprožilo nove volitve. Te pa po njihovem prepričanju Mariboru ne bi koristile. So pa ga pozvali, naj poda odstopno izjavo, ki bi začela veljati, ko njegov odstop ne bi sprožil novih volitev. Prav tako so ga pozvali, naj se omenjenemu fantu opraviči.

A ker Arsenovič njihovemu pozivu ni sledil, so se odločili za izstop iz njegove koalicije. "V koalicijo smo namreč stopili predvsem zato, da bi čim več prispevali k razvoju mesta in ga med drugim postavili na piedestal odličnosti tudi na področju nenasilne komunikacije, k čemur smo sami venomer stremeli. Nekdanjim koalicijskim partnerjem sem tudi sporočili, da projektov in predlogov, ki bodo v korist mestu, ne nameravamo blokirati, ter se za dosedanje sodelovanje zahvalil v upanju, da se bo ta mandat zaključil v kar se da strpnem dialogu," so zapisali danes.