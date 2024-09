Arso za sever države izdal oranžno opozorilo zaradi močnega vetra

Arso je ob tem izdal opozorilo za zmeren do močan karavanški fen, ki bo pihal pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami. Opozorilo velja od danes do nedelje popoldne, in sicer za severno polovico države. Najmočnejši veter lahko pričakujemo v soboto čez dan in v noči na nedeljo. Opozorilo velja tudi za severovzhodno Slovenijo, kjer bodo lahko sunki na izpostavljenih območjih dosegli hitrosti od 70 do 85 km/h.

"Ker so drevesa še vedno olistana, lahko pride do vetrolomov. Večja nevarnost bo zlasti v nekoliko višjih legah. V gorah bodo najmočnejši sunki lahko krepko presegli 100 km/h, zato obisk gora ali spravilo lesa ob koncu tedna odsvetujemo," svetujejo na Arsu.