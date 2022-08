Arso izdal rumeno opozorilo za nevihte, ponekod padala toča

Agencija za okolje (Arso) je izdala tudi rumeno opozorilo za nevihte. Pri tem Arso poziva vse, naj bodo pozorni pred bližajočimi se nevihtnimi oblaki. V tem času naj se ne zadržujejo na izpostavljenih mestih in nevihto raje preživijo na varnem mestu. Nevihte običajno ne trajajo dolgo, so še zapisali.

Arso opozarja, da je verjetnost toče velika nad Primorsko, osrednjo Slovenijo in Štajersko. "Posebej je velika na območju severne Primorske," so zapisali. Z območja Nove Gorice tako že poročajo o toči.

Kot dodaja Nosan, se bodo ob nevihtah pojavljali lokalno močnejši nalivi, ki lahko na manjša območja prinesejo sodro in drobno točo, prav tako je zelo verjeten pojav močnejših sunkov zahodnega vetra in lokalnih vetrolomov.

Kljub temu da je dež zelo dobrodošel, lahko močnejši nalivi, ki nas zajamejo po daljšem sušnem obdobju, prej kot v običajnih razmerah povzročajo nevšečnosti in škodo. Suha in zbita tla namreč v kratkem času niso sposobna vpiti večje količine vode, ki zato odteče površinsko, to pa nas lahko pripelje tudi do poplav. Razlivanja so možna tudi danes, a kot je ob poletnih nevihtah že stalnica, bodo močnejši nalivi zajeli le manjša območja. Že nekaj kilometrov stran bo lahko padavin le za vzorec ali pa bo ostalo celo povsem suho, še poroča Nosan.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno

Posamezne nevihte se bodo na zahodu nadaljevale v noč. V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo v zahodni polovici Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. Sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale tudi drugod. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

V torek spet toplejše in sončno vreme

V ponedeljek se bo verjetnost krajevnih padavin nekoliko zmanjšala. V torek kaže na sončno in spet toplejše vreme. Popoldne bodo v gorah nastale še posamezne krajevne nevihte.

Kaj pa pri sosedih?

Danes je bilo v sosednjih pokrajinah dopoldne dokaj sončno, popoldne pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostejšimi plohami in nevihtami. V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo posamezne plohe in nevihte nastajale nad severnim Jadranom, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod.