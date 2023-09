Ponoči padla dva rekorda, eden po več kot petdesetih letih

Kot je sporočila Agenicja za okolje (Arso), so 12-urni interval izmerili med petkovim popoldnevom in danes zgodaj zjutraj, 24-urnega pa med petkovim in današnjim dopoldnevom.

Prejšnji 12-urni rekord so izmerili v Bovcu s 4. na 5. avgust 1987 (286 milimetrov), 24-urnega pa s 13. na 14. november 1969 (363 milimetrov).