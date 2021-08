Arso: Ni jasno, ali je človeka pri Pivki napadel medved ali medvedka

V ponedeljek, 9. avgusta v večernih urah, je v bližini naselja Šilentabor v občini Pivka medved napadel občana in ga telesno poškodoval, so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso). Nato je v petek, 13. avgusta, v dopoldanskem času medved na pašniku nad Knežakom v bližini Šembij skušal napasti konje. Slednji so se preplašili, med preplahom pa se je poškodovala oseba, ki je bila v tem času pri konjih na pašniku.

"Ker sta se v kratkem času zgodila dva dogodka bližnjega srečanja z osebkom rjavega medveda, je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) ocenil, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Zato in tudi zaradi preprečitve resne škode na tem omejenem območju je ZGS podal mnenje za izjemni odvzem iz narave z odstrelom enega osebka vrste rjavi medved," so navedli na Arsu.