Arso opozarja: Led ponekod ni dovolj trden, da bi se po njem lahko gibali

Za preverjanje nosilnosti ledu svetujejo, da se po njem močno udari z nogami, koničasto palico ali kladivom. Če se led pri tem ne prebije, je to znak, da je dovolj varen in nosilen. Za natančnejšo meritev pa je treba izžagati kos ledu, izmeriti debelino ter pogledati sestavo ledene kocke. Največjo nosilnost sicer ima homogeni led, ki je videti črne barve.

Ta poziva k upoštevanju prepovedi tam, kjer so v lokalni skupnosti gibanje po zaledeneli vodni površini prepovedali. Sicer pa svetujejo, da preden se podamo na led, ocenimo njegovo debelino in barvo ter pregledamo razpoke in poslušamo poke. Kot so pojasnili, suhe razpoke ledu niso nevarne, je pa treba biti posebej pazljiv pri mokrih prelomih. Na takih mestih je led varen le, če izmerjena debelina zagotavlja dvojno nosilnost.

Ob tem je Arso na Twitterju objavil povezavo do pojasnil Uprave RS za zaščito in reševanje z napotki za varnejše gibanje na zaledenelih površinah.

Na upravi za zaščito in reševanje svetujejo, da preden se odpravimo na zaledenelo vodno površino, preverimo vremenske podatke, zlasti temperaturo in padavine, obvestimo bližnje, že vnaprej pa se seznanimo tudi, kako ravnati ob nesreči. Na led se nikoli ne odpravimo sami, priporočljivo pa je tudi, da imamo s seboj zaščitno opremo, med drugim t. i. vpikač ali šilo ter dolgo vrv, s katerima se lahko izvlečemo iz vode.

"Če opazite, da led okoli vas poka v koncentričnih krogih, morate takoj ukrepati, saj je to znak, da je led pod vami preveč obremenjen in se bo začel pogrezati," so zapisali na upravi za zaščito in reševanje. V primeru, da se je led pod nami vdrl, pa svetujejo, da poskušamo ostati mirni in zbrani ter pokličemo na pomoč.

Če v bližini ni nikogar in ponesrečeni sam uspe zlesti nazaj na led, naj ne vstane takoj, temveč se nekajkrat zakotali stran od odprtine, sicer se led lahko ponovno vdre. Tudi v primeru, da ponesrečenemu priskoči na pomoč oseba, ki je v bližini, naj se ta približa leže.

Če pri sebi nima vrvi, naj poskuša poiskati palico, kos obleke, desko, smučko ali karkoli, s čimer bi ponesrečenca lahko izvlekel iz vode. Ko je ta iz vode, pa je treba preprečiti njegovo nadaljnje ohlajanje. Če je pri zavesti, naj se ga preobleče v suha oblačila in se mu ponudi topel napitek.

V hladni vodi je namreč podhladitev pogosta in hitra. Delovanje centralnega živčnega sistema se upočasni, prizadeti težko govorijo, pozneje postanejo zmedeni in se ne odzivajo več, so še zapisali na upravi za zaščito in reševanje, kjer so omenjeno besedilo pripravili na podlagi napotkov in priporočil, objavljenih v Študiji o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah.