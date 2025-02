Arso opozarja na povečano onesnaženost zraka. NIJZ: Omejite aktivnosti na prostem

Onesnaženost zraka z delci ima namreč lahko pomembne vplive na zdravje ljudi, so izpostavili na NIJZ. Zato so spomnili na več ukrepov, ki jih priporočajo za zaščito zdravja vseh prebivalcev, zlasti pa ranljivih skupin, kamor spadajo dojenčki in otroci, starejši, srčni in pljučni ter sladkorni bolniki.

Stroka priporoča tudi prezračevanje bivalnih prostorov takrat, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Za prostore, kjer se zadržuje večje število ljudi, pa svetujejo, da jih tudi zaradi omejevanja širjenja akutnih okužb dihal učinkovito prezračujejo čim večkrat.

"Če imamo vgrajene prezračevalne sisteme, v njih uporabljajmo za delce visoko učinkovite HEPA filtre. V zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč. Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba fizične napore zmanjšati," so med drugim izpostavili na NIJZ.

Kroničnim pljučnim in srčno-žilnim bolnikom svetujejo, naj redno jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj.

"Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo zdravniško pomoč," so navedli na NIJZ. Poudarili so še, da bo upoštevanje omenjenih priporočil pripomoglo k zmanjšanju izpostavljenosti škodljivim delcem v zraku in k zaščiti zdravja.