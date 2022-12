Gasilci imeli polne roke dela, Arso opozarja pred poplavljanjem rek

Zaradi obilnega deževja, ki je te dni zajelo državo, je še vedno pričakovati naraščanje in poplavljanje nekaterih rek. Uprava za zaščito in reševanje največ težav spet pričakuje na območjih reke Kolpe in reke Krke. Padavine naj bi sicer do jutra večinoma ponehale. Uprava za zaščito in reševanje je poročala o večjem številu poplavnih dogodkov, zato so imeli gasilci polne roke dela.

Kolpa je v soboto zvečer poplavljala na območjih pogostih poplav, a se je stanje proti večeru nekoliko umirilo. V srednjem toku je reka že pozno popoldne upadala, se je pa v manjšem delu še vedno razlivala. icon-expand Razlivanje reke Kolpe FOTO: Dolenjska News V manjšem delu se je v soboto razlivala tudi Krka s pritoki. Reka je naraščala tudi zvečer, po podatkih Agencije RS za okolje pa se bo naraščanje v njenem spodnjem toku predvidoma nadaljevalo tudi danes dopoldne. Kot je poročala Uprava za zaščito in reševanje, je okoli 17. ure reka Krka poplavila cestišče na odseku Kostanjevica na Krški - Zameško, občina Kostanjevica na Krki. Dežurni delavci cestnega podjetja CGP Krško so zaradi neprevoznosti postavili popolno zaporo cestišča. Poplavljalo je tudi v Novem mestu, Medtem ko se je Krka v soboto razlivala na vsakoletnih poplavnih območjih, bi se lahko danes poplavljene površine še nekoliko povečale. Uprava za zaščito in reševanje poroča še o poplavljanju na območju Ljubljane, kjer so prejeli večje število dogodkov. Prav tako so imeli gasilci polne roke na območju Brezovice, Laškega, Maribora, Kočevja, Cirkulan, Gorišnice. Vodostaj Ljubljanice je bil v soboto ustaljen s trendom počasnega naraščanja. Danes naj bi se vodostaj na Ljubljanskem barju počasi zniževal. Gladina morja bo danes dopoldne povišana.