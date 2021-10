Arso opozarja: v četrtek in petek na Primorskem možni hujši sunki vetra

Vremenska napoved: oblačno, deževno in hladno

Danes bo oblačno. Dež se bo dopoldne od zahoda razširil nad vso Slovenijo, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh agencije za okolje.

Jutri bo oblačno, deževno in hladno, najmanj dežja bo na Primorskem. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V petek bo dež oslabel in ponehal, najkasneje na jugu in vzhodu. Tudi veter bo nekoliko oslabel. "V soboto bo deloma jasno, proti večeru bo od jugovzhoda začelo rahlo deževati. Na Primorskem bo pihala burja," še napoveduje Arso.