Arso opozarja: Popoldne smo ponekod zaznali preseg opozorilne vrednosti ozona

Merilno mesto Deskle je sicer glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico, so pojasnili na agenciji za okolje. V večernih urah naj bi raven ozona sicer padla.

Na agenciji priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v času, ko vrednosti ozona presegajo opozorilno vrednost, ostanejo v zaprtih prostorih. Tudi zdravim ljudem pa priporočajo, da se izogibajo naporom v času trajanja visokih vrednosti ozona.

Vremenska napoved sicer napoveduje vroče dni in veliko toplotno obremenitev sredi dneva in popoldne še do četrtka, saj bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo v nedeljo od 30 do 35 stopinj Celzija.

Popoldne ali zvečer pa lahko predvsem v gorskem svetu nastanejo vročinske nevihte. Tudi nocoj so še možne posamezne vročinske nevihte, ponoči pa se bo povsod zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija.