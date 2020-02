Arso opozarja: Veter bo ponekod pihal tudi do 100 kilometrov na uro

Po podatkih Arsa bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možna bo tudi kakšna manjša snežna ploha. Pihal bo zmeren severni veter, ki se bo predvsem na Gorenjskem in v severovzhodnih krajih čez dan še okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo precej jasno. V soboto bo na vzhodu nekaj več oblačnosti, drugod bo še sončno vreme.

Močan veter je predvsem na severu in severovzhodu države povzročil veliko nevšečnosti že v torek. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so tako skupno zabeležili 79 dogodkov, aktivirali pa so tri poklicne gasilske enote in 65 prostovoljnih gasilskih enot.

Veter je razkrival strehe objektov, podiral drevje ter električne in telekomunikacijske drogove. Tako so o težavah poročali z območij elektropodjetij Maribor, Ljubljana in Celje. Skupno je za kratek čas brez elektrike v torek ostalo 14.500 uporabnikov.