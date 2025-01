Arso opozarja: zjutraj je možna poledica, previdno na cestah in pločnikih

Če vas zebe, pojdite v gore. Zaradi temperaturne inverzije je namreč tam topleje kot v nižje ležečih krajih. Vsaj v notranjosti Slovenije je tako. Tam se namreč pod nadmorsko višino okoli 800 metrov ob šibkem vetru zadržuje hladen zrak, temperature so med –6 in –2 stopinji Celzija, medtem ko so višje v ozračju, med okoli 1000 in 1700 metri nad morjem, pozitivne, so okoli 9. ure sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).