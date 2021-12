ARSO: Pesticidi se pojavljajo v zadrževalnikih na severovzhodu države

Podatki monitoringa kakovosti jezer v Sloveniji so pokazali obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Zaradi pesticidov sta v zmernem stanju zadrževalnika Ledavsko in Gajševsko jezero, medtem ko obe naravni jezeri, Blejsko in Bohinjsko, s pesticidi nista obremenjeni.

"Rezultati državnega monitoringa kažejo, da v Bohinjskem in Blejskem jezeru pesticidi niso prisotni. Ti se pojavljajo v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Glede na nacionalno zakonodajo dobrega stanja ne dosegata Ledavsko in Gajševsko jezero, ostalih devet jezer oziroma zadrževalnikov pa je v dobrem stanju," so danes sporočili z Agencije RS za okolje (ARSO). S tem so se odzvali na najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje (EEA). Ta za Slovenijo navaja, da je med letoma 2013 in 2019 v podzemnih vodah vzorce preverila na 54 mestih in presežne vrednosti pesticidov zaznala v sedmih odstotkih. V površinskih vodah je vzorce vzela na 28 mestih, presežne vrednosti pa zaznala na četrtini teh mest. V jezerih so na osmih mestih zaznali preseganje mejnih vrednosti pri štirih.

"V Sloveniji pesticide redno spremljamo le na tistih jezerih in zadrževalnikih, v katerih jih tudi pričakujemo. Poleg tega so analize pogosto izvedene le v času rastne sezone, ko je pojavljanje pesticidov največje in ne tekom celotnega koledarskega leta, ki povprečno vsebnost znižuje," so pojasnili na ARSO in za primerjavo dali Avstrijo, ki o pesticidih v jezerih ni poročala, ker jih v njih ne analizira.

icon-expand V Bohinjskem in Blejskem jezeru pesticidi niso prisotni. FOTO: iStock