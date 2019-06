Arso po požaru: Prve analize vode niso pokazale onesnaženja

Da bi pravočasno zaznali in preprečili morebitno onesnaženje pitne vode po obsežnem četrtkovem požaru v podjetju Fragmat , je Agencija RS za okolje in prostor (Arso) vzpostavila več merilnih mest, kjer dnevno vzorči. Eno mesto je v Rakovem Škocjanu, od koder bi po predvidevanjih Instituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU morebitno onesnaženje iz Rakovega Škocjana do črpališča Malni v trenutnih hidroloških razmerah potovalo en dan in pol.

Danes sta Arso in NIJZ izdala priporočilo za področje vrtine RŠ 3/94 in zajetja Rak Rak, da uporabniki Centra za šolske in obšolske dejavnosti Rakov Škocjan in hotela Rakov Škocjan ter uporabniki, ki imajo na tem območju lastno oskrbo z vodo, vode ne pijejo in ne uporabljajo za pripravo hrane (kuhanje, pranje živil). Priporočilo je preventivne narave in velja do preklica.