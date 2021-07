Arso podjetje ML Surovine izbrisal iz evidence zbiralcev odpadkov

Agencija RS za okolje je 23. julija podjetju ML Surovine iz Zaloga poslala odločbo o odvzemu potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, so poročanje časnika Dnevnik za STA potrdili na Arsu. Podjetje ima 15 dni časa za dvig pošte. Odpadki se sicer še vedno nahajajo v zbirnem centru, krajani pa znova opozarjajo na neznosen smrad.

Direktor ML Surovine Said Aljoša Alkhatib se je pred dvema tednoma sestal z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in privolil v odvoz odpadkov, a po ugotovitvah inšpektorata je bil zbirni center 21. julija še vedno poln odpadkov. Obenem so ugotovili, da podjetje skladišči več kot deset ton odpadkov, s čimer je prekoračilo dovoljeno količino, poroča Dnevnik. Da se situacija še ni izboljšala, so te dni opozorili tudi v nevladni organizaciji Alpe Adria Green (AAG). Nanje se namreč zadnjih 14 dni znova obračajo krajani Zaloga in jih zaradi neznosnega smradu prosijo za pomoč. "7200 ljudi je v Zalogu, ki vsak dan vonjajo smrad, ki si ga ne želijo," so zapisali v sporočilu za javnost.

icon-expand Arso je podjetje ML Surovine izbrisal iz evidence zbiralcev odpadkov. FOTO: Damjan Žibert

Sicer je Voka Snaga na začetku meseca pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano naročila analizo, ki bo pokazala, za kakšne snovi gre in kam bi jih bilo primerno odpeljati. Ta je pokazala, da snovi, z izjemo neprijetnega vonja, niso neposredno škodljive za ljudi, je zdaj za Dnevnik dejal predsednik četrtne skupnosti Zalog Tone Podobnik. Prebivalci so vseeno slabe volje, saj so pričakovali, da bodo zadeve stekle tako kot v Pivoli. Po njegovih informacijah naj bi do odvoza odpadkov lahko prišlo v roku treh tednov. Izbris podjetja ML Surovine iz evidence zbiralcev odpadkov je Inšpektorat za okolje in prostor sicer predlagal že 19. februarja letos. Okoljska inšpekcija je od lanskega marca opravila več inšpekcijskih nadzorov na sedežu ML Surovine in na lokaciji v Rodiku, kjer se je pred meseci prav tako znašlo odpadno blato. Med drugim je bilo ugotovljeno še nepravilno odlaganje elektrofiltrskega pepela in zbiranje odpadkov v nasprotju z načrtom zbiranja odpadkov. Inšpektorat je novembra lani odredil, da mora ML Surovine odpadke skladiščiti znotraj pokritih in zaprtih objektov ter voditi evidenco skladno s predpisi. Januarja je izdal odločbo, s katero je odredil začasno prepoved obratovanja naprave za zbiranje odpadkov. Kot poroča Dnevnik, podjetje nobene od teh odločb ni izpolnilo, zato je inšpektorat v obeh primerih izdal sklep o dovolitvi izvršbe in ML Surovinam naložil več denarnih kazni, najprej dvakrat po 10.000 evrov, nato pa 70.000 evrov. Globe so bile plačane, uveden je bil tudi prekrškovni postopek, ki pa še poteka, so za časnik potrdili na inšpektoratu. Odločbe je podjetje doslej dvigovalo ravno na zadnji, 15. dan, so za Dnevnik še potrdili na okoljski inšpekciji. V Četrtni skupnosti Polje in Civilni iniciativi proti nepravilnemu skladiščenju odpadkov so konec junija od pristojnih organov zahtevali, da se z odlagališča podjetja ML Surovine odstrani vse odpadke, ki negativno vplivajo na zdravje krajanov Zaloga.

Krajani Zaloga so že od aprila lani opozarjali na nevzdržne razmere zaradi smradu, ki naj bi ga z nepravilnim skladiščenjem elektrofiltrskega pepela in mulja ter drugih odpadkov povzročalo podjetje ML Surovine. V podjetju so takrat povedali, da so sredi pogajanj za odvoz z registriranimi prevzemniki v Sloveniji.