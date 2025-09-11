Arso pojasnil, zakaj so izdali opozorilo najvišje stopnje

Računski meteorološki modeli so ključni za napovedovanje vremena. Sposobni so podrobnih napovedi, a zaradi nepredvidljivega značaja vremenskih dogajanj so te lahko tudi časovno in prostorsko zavajajoče. Tako ostaja določena stopnja negotovosti opozoril pred izrednimi vremenskimi in hidrološkimi dogodki, pojasnjujejo na Agenciji RS za okolje.

Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) posebej velja za konvektivni tip padavin, ko ni možno vnaprej podrobno predvideti točke proženja padavin. "Močne in dolgotrajne nalive je tako zares možno zaznati šele, ko že nastajajo in jih izmeri vremenski radar," so navedli v sporočilu za javnost. Na začetku tedna so opozarjali pred močnimi nalivi, ki pa so nato zaobšli Slovenijo. Na Arsu poudarjajo, da so v sistemu zgodnjega opozarjanja pred poplavami odvečna opozorila oziroma opozorila s previsoko stopnjo nevarnosti neizogibna. "Zavedamo se, da lahko povzročijo določene nevšečnosti, vendar pretehtajo v primerjavi z dejanskimi dogodki brez izdanega ustreznega opozorila. To potrjujejo vse pretekle večje hudourniške poplave na naših tleh in v širši okolici. Namen naših napovedi in celotnega opozorilno-odzivnega sistema ostaja varnost vseh nas in našega premoženja," so zapisali.

Deževen dan FOTO: Shutterstock icon-expand

Na Arsu pojasnjujejo, da globalni modeli omogočajo napovedi za 10 do 14 dni vnaprej, so pa nekoliko manj prostorsko ločljivi. Modeli za omejena območja uporabljajo robne in začetne pogoje globalnih, nato pa na manjših območjih izračunajo podrobnejše vrednosti meteoroloških spremenljivk v ločljivosti le nekaj kilometrov. "Modeli so nam vsekakor v pomoč pri napovedi pogojev, da bo do vremenskega dogajanja lahko prišlo. V procesu zgodnjega opozarjanja in pravočasne vzpostavitve pripravljenosti dan pred dogodkom upoštevamo več različnih modelskih izračunov, strokovno oceno vremenske situacije in možne posledice glede na ranljivost območja," so pojasnili na Arsu.

Opozorilo najvišje stopnje izdali tudi v Italiji in na Hrvaškem

V ponedeljek popoldan in v torek so modeli za omejeno območje za noč na sredo in sredo čez dan napovedali za jugozahod Slovenije zaskrbljujočo količino padavin, večinoma med 100 in 200 milimetrov v manj kot 24 urah, krajevno tudi več. "Glede na pričakovane možne učinke tako močnih padavin smo se odločili za izdajo opozorila najvišje stopnje. Enako so ravnali tudi naši kolegi na Hrvaškem in v Italiji, tako da so opozorila veljala za širše območje okoli Tržaškega zaliva in Istre," pojasnjujejo. "Ugotavljamo, da je bila glavnina dogajanja v prvem delu dogodka od naših krajev odmaknjena nekaj 10 kilometrov. Na območju Linjana in Gradeža je po poročanju v kratkem času krajevno padlo okoli 200 milimetrov dežja. Še močnejši nalivi pa so tokrat ostali nad morjem," navajajo.