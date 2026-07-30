Arso: Slovenija se spopada z izjemno sušo in upadanjem vodnatosti rek

Od konca junija do srede so bile temperature nadpovprečne, skromne padavine pa so bile večinoma omejene na nevihte in nalive izrazito lokalnega značaja. Posledično se delež prejetih padavin po krajih precej razlikuje, tudi med sosednjimi, v splošnem pa je bilo območje Slovenije padavinsko podhranjeno.
V širšem osrednjem delu Slovenije ter v Spodnjem Posavju in v Podravju vodnobilančni primanjkljaji nakazujejo na izjemno sušne razmere. Zelo sušni so primanjkljaji na Zgornjesavskem, Goriškem ter v regijah jugovzhoda Slovenije.
Najmanjši so vodnobilančni primanjkljaji do običajnega na Obali ter v posameznih krajih na Dolenjskem in v spodnjem delu Goriške, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala agencija.
V prihodnjih dneh se bo z nadaljevanjem vročinskega vala nadaljevalo nadpovprečno toplo vreme brez padavin, zaradi česar pričakujejo nadaljevanje zelo oz. izjemno sušnih razmer v površinskem sloju tal.
Glede na dolgoletno povprečje v zadnjem 30-dnevnem obdobju v Sloveniji meteorologi beležijo suho do zelo suho obdobje. Na skrajnem jugovzhodu in zahodu medtem beležijo normalne padavinske razmere. Kazalnik padavin se giblje večinoma od 20 do 80 odstotkov dolgoletnega povprečja.
V tem obdobju je v večjem delu države po drugi strani zelo toplo obdobje. Temperaturni odkloni znašajo od 0,8 do 2,3 stopinje Celzija.
Vodnatost rek je mala. Nizkovodne in izredno nizkovodne razmere beležijo na dobrih 60 odstotkih merilnih postaj po državi. Najmanj vodnate za ta letni čas so reke Mura, Drava, Sava in Ljubljanica. Vodnatost rek se bo postopoma še zmanjševala. Večje reke po Sloveniji bodo še naprej ohranjale izrazito malo vodnatost. Tudi vse več manjših rek bo postopoma upadlo pod običajno malo vodnatost za ta letni čas, ugotavlja Arso.
V večjem delu države se je nadaljevalo obdobje zmerne suše podzemne vode, v Savinjski regiji vztrajajo zelo sušne razmere. Poslabšanje do zelo sušnega stanja beležijo tudi v vodonosnikih Bovške, Dolenjske, Kočevske in Koroške regije. Lokalne padavine v preteklem tednu niso pomembneje prispevale k obnavljanju podzemne vode, gladine podzemne vode so se povsod po državi postopoma zniževale.
V naslednjih dneh bo prevladovalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. Sprememba vremena se nakazuje šele konec prihodnjega tedna, so še navedli v Arsu.
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