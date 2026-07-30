Arso: Slovenija se spopada z izjemno sušo in upadanjem vodnatosti rek

Od konca junija do srede so bile temperature nadpovprečne, skromne padavine pa so bile večinoma omejene na nevihte in nalive izrazito lokalnega značaja. Posledično se delež prejetih padavin po krajih precej razlikuje, tudi med sosednjimi, v splošnem pa je bilo območje Slovenije padavinsko podhranjeno.

V širšem osrednjem delu Slovenije ter v Spodnjem Posavju in v Podravju vodnobilančni primanjkljaji nakazujejo na izjemno sušne razmere. Zelo sušni so primanjkljaji na Zgornjesavskem, Goriškem ter v regijah jugovzhoda Slovenije.

Najmanjši so vodnobilančni primanjkljaji do običajnega na Obali ter v posameznih krajih na Dolenjskem in v spodnjem delu Goriške, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala agencija.

V prihodnjih dneh se bo z nadaljevanjem vročinskega vala nadaljevalo nadpovprečno toplo vreme brez padavin, zaradi česar pričakujejo nadaljevanje zelo oz. izjemno sušnih razmer v površinskem sloju tal.