Sneženje bo zajelo večji del države: kje bo največ snega?

V Ratečah in Ptuju so imeli zjutraj šest centimetrov snega, v Postojni in Mariboru pet centimetrov, v Rogaški Slatini, Celju in Mežici tri centimetre, dva pa so izmerili v Logatcu. Ponekod se sneg oprijema cestišč, ne odpravljajte se na pot brez ustrezne zimske opreme, svari Prometno-informacijski center.

V drugem delu noči na jutri bo sneženje oslabelo in se umaknilo na jugovzhod države, jutri čez dan pa bo od juga znova začelo snežiti. Po trenutnih izračunih meteoroloških modelov bo ta pošiljka večja od današnje.

Na jugu in jugovzhodu države ter po gričevjih vzhodne Slovenije lahko do jutri zjutraj zapade od 5 do 15, lokalno tudi okoli 20 centimetrov suhega snega, več v krajih z višjo nadmorsko višino. Drugod po Sloveniji bodo količine snega manjše, na skrajnem zahodu in severozahodu države pa bo ostalo večinoma suho.

Na obrobju vpliva sredozemskega ciklona se je zjutraj od juga nad večji del Slovenije razširilo rahlo sneženje, ki bo vztrajalo tudi čez dan. Količina padavin bo majhna, vendar se bo zaradi negativnih temperatur sneg dobro oprijemal tal. Ob zmerni burji lahko nekaj snežink zaide tudi v nižje dele Primorske.

V Sloveniji je zaradi njene geografske lege in reliefne razgibanosti napovedovanje višine novozapadlega snega precej zahtevno in mnogokrat nezanesljivo. Na dejansko višino snežne odeje na tleh ob koncu sneženja vpliva mnogo dejavnikov, med katerimi gre izpostaviti temperaturo zraka pri tleh, temperaturo rosišča, temperaturo tal, intenziteto snežnih padavin, smer in hitrost vetra v različnih plasteh ozračja ter nadmorsko višino. Na lokalni ravni lahko o prisotnosti oz. debelini snežne odeje odloča zgolj 1 C ali 100 m višinske razlike. Oprijemanje ter nabiranje snežne odeje sta pri temperaturi +0,5 C lahko precej drugačna kot pri temperaturi -0,5 C, prav tako je od temperature zraka močno odvisno razmerje med višino snežne odeje (cm) ter količino vode, ki jo ta vsebuje (mm).

Zaradi vpliva reliefa se lahko v nekaterih kotlinah in dolinah pojavi sušenje padavin ali t.i. fenizacija, ki jo povzroča predvsem veter (segrevanje in sušenje zraka) ob spuščanju čez pregrade oz. reliefne ovire na zavetrni strani. Pojav je pri nas pogost, če v nižjih plasteh atmosfere pihajo severni, severovzhodni ali vzhodni vetrovi. Intenzivnost fenizacije je odvisna predvsem od lege in poti ciklona, intenzivnosti padavin ter hitrosti vetra. Že manjše spremembe teh dejavnikov lahko učinek precej povečajo, ob določenih (specifičnih) pogojih pa je minimalen ali odsoten.

Izoblikovanost reliefa v kombinaciji z drugimi vremenskimi dejavniki lahko povzroči tudi pojav t.i. znižane meje sneženja, ki je značilen za alpske doline, zlasti za območje Zgornjesavske doline in Bohinja. V primeru tega pojava se v bolj zaprtih alpskih dolinah meja sneženja lahko spusti do dna doline, čeprav je drugje ta precej višje. To se zgodi, če so padavine dovolj močne in temperatura zraka pri tleh ni previsoka, hkrati pa ne prihaja do mešanja zraka z okolico. V takšnih pogojih se torej meja sneženja spusti precej nižje od pričakovane oz. napovedane, lokalno pa lahko zapade večja količina snega.

Višina snežne odeje se tako lahko precej spreminja tudi na majhne razdalje, zato jo za vsak kraj natančno ne moremo napovedat. Prav tako je zanesljivost napovedi odvisna od značilnosti posamezne vremenske situacije. Pri napovedovanju snega skušamo v čim večji meri upoštevati vse naštete dejavnike, kljub temu pa lahko prihaja do sprememb ali odstopanj.Prognoza je zgolj informativna, zato vas prosimo, da ne sprejemate pomembnih odločitev na podlagi te napovedi.