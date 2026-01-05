Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sneženje bo zajelo večji del države: kje bo največ snega?

Ljubljana , 05. 01. 2026 08.17 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
Rok Nosan A.K.
Sneg v Halozah

Zgodaj zjutraj se je od jugozahoda nad Slovenijo začelo širiti rahlo sneženje, ki bo čez dan postopno zajelo večji del države. Temperature bodo marsikje tudi čez dan vztrajale pod ničlo, zato bo sneg suh. Do jutri zjutraj bo največ snega zapadlo na Notranjskem, Dolenjskem in v Beli krajini.

V Ratečah in Ptuju so imeli zjutraj šest centimetrov snega, v Postojni in Mariboru pet centimetrov, v Rogaški Slatini, Celju in Mežici tri centimetre, dva pa so izmerili v Logatcu. Ponekod se sneg oprijema cestišč, ne odpravljajte se na pot brez ustrezne zimske opreme, svari Prometno-informacijski center. 

Snežinka
Snežinka
FOTO: Bobo

Na obrobju vpliva sredozemskega ciklona se je zjutraj od juga nad večji del Slovenije razširilo rahlo sneženje, ki bo vztrajalo tudi čez dan. Količina padavin bo majhna, vendar se bo zaradi negativnih temperatur sneg dobro oprijemal tal. Ob zmerni burji lahko nekaj snežink zaide tudi v nižje dele Primorske.

Na jugu in jugovzhodu države ter po gričevjih vzhodne Slovenije lahko do jutri zjutraj zapade od 5 do 15, lokalno tudi okoli 20 centimetrov suhega snega, več v krajih z višjo nadmorsko višino. Drugod po Sloveniji bodo količine snega manjše, na skrajnem zahodu in severozahodu države pa bo ostalo večinoma suho.

V drugem delu noči na jutri bo sneženje oslabelo in se umaknilo na jugovzhod države, jutri čez dan pa bo od juga znova začelo snežiti. Po trenutnih izračunih meteoroloških modelov bo ta pošiljka večja od današnje. 

Zakaj je težko napovedati sneg?

V Sloveniji je zaradi njene geografske lege in reliefne razgibanosti napovedovanje višine novozapadlega snega precej zahtevno in mnogokrat nezanesljivo. Na dejansko višino snežne odeje na tleh ob koncu sneženja vpliva mnogo dejavnikov, med katerimi gre izpostaviti temperaturo zraka pri tleh, temperaturo rosišča, temperaturo tal, intenziteto snežnih padavin, smer in hitrost vetra v različnih plasteh ozračja ter nadmorsko višino. Na lokalni ravni lahko o prisotnosti oz. debelini snežne odeje odloča zgolj 1 C ali 100 m višinske razlike. Oprijemanje ter nabiranje snežne odeje sta pri temperaturi +0,5 C lahko precej drugačna kot pri temperaturi -0,5 C, prav tako je od temperature zraka močno odvisno razmerje med višino snežne odeje (cm) ter količino vode, ki jo ta vsebuje (mm).

Zaradi vpliva reliefa se lahko v nekaterih kotlinah in dolinah pojavi sušenje padavin ali t.i. fenizacija, ki jo povzroča predvsem veter (segrevanje in sušenje zraka) ob spuščanju čez pregrade oz. reliefne ovire na zavetrni strani. Pojav je pri nas pogost, če v nižjih plasteh atmosfere pihajo severni, severovzhodni ali vzhodni vetrovi. Intenzivnost fenizacije je odvisna predvsem od lege in poti ciklona, intenzivnosti padavin ter hitrosti vetra. Že manjše spremembe teh dejavnikov lahko učinek precej povečajo, ob določenih (specifičnih) pogojih pa je minimalen ali odsoten.

Izoblikovanost reliefa v kombinaciji z drugimi vremenskimi dejavniki lahko povzroči tudi pojav t.i. znižane meje sneženja, ki je značilen za alpske doline, zlasti za območje Zgornjesavske doline in Bohinja. V primeru tega pojava se v bolj zaprtih alpskih dolinah meja sneženja lahko spusti do dna doline, čeprav je drugje ta precej višje. To se zgodi, če so padavine dovolj močne in temperatura zraka pri tleh ni previsoka, hkrati pa ne prihaja do mešanja zraka z okolico. V takšnih pogojih se torej meja sneženja spusti precej nižje od pričakovane oz. napovedane, lokalno pa lahko zapade večja količina snega.

Višina snežne odeje se tako lahko precej spreminja tudi na majhne razdalje, zato jo za vsak kraj natančno ne moremo napovedat. Prav tako je zanesljivost napovedi odvisna od značilnosti posamezne vremenske situacije. Pri napovedovanju snega skušamo v čim večji meri upoštevati vse naštete dejavnike, kljub temu pa lahko prihaja do sprememb ali odstopanj.Prognoza je zgolj informativna, zato vas prosimo, da ne sprejemate pomembnih odločitev na podlagi te napovedi.

sneg vreme

Manj kot dva evra mesečne plače, korupcija, pregajanje političnih nasprotnikov

Berlin v temi: izpad elektrike naj bi povzročila skrajno leva skupina

SORODNI ČLANKI

Prihaja ciklon: na Balkanu pol metra snega, Slovenija bo na robu

Prva od dveh pošiljk snega

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
05. 01. 2026 09.53
Pravilna napoved sneg že pada tam,ko je bil napovedan in še več ga bo popoldnan.Lp
Odgovori
0 0
Razmisljajoc
05. 01. 2026 09.52
Koncno dober clanek kaj se dogaja v dani meteoroloski situaciji , morda bo posledicno obcutno manj " strkovnih komentarjev " .....
Odgovori
0 0
scipio
05. 01. 2026 09.43
Pričakujmo nepričakovano!
Odgovori
-2
0 2
brabusednet
05. 01. 2026 09.43
Na Štajerskem pod Pohorjem ga je groznih 1 milimeter.
Odgovori
-2
0 2
Lujzek Biber
05. 01. 2026 09.42
Bo. Mora bit. Imamo vse prižgano. Laufa na polno.
Odgovori
-3
0 3
graf
05. 01. 2026 09.35
nič rumenih alarmov ? 😮
Odgovori
+1
3 2
Free_Palestine
05. 01. 2026 09.36
Čakajo na povelje.
Odgovori
-2
1 3
Oliguma
05. 01. 2026 09.34
Kaos je predvsem zato..ker je ta država tako v riti, da pol ljudi nima niti za zimske gume.
Odgovori
+1
5 4
Fluxx
05. 01. 2026 09.10
Videl danes na bolhi oglas: "Prodam 5 let staro lopato za kidat sneg, nikoli rabljena." - B. Grims.
Odgovori
+6
10 4
4krat
05. 01. 2026 09.03
ce je tezko napovedati sneg, ga napovedujte za včeraj. Bo bolj zanesljivo
Odgovori
+6
12 6
anatomija
05. 01. 2026 09.42
Pa ti napovej ker znaš bolje . Bomo čakali na tvojo napoved
Odgovori
+2
2 0
Verus
05. 01. 2026 08.52
Zakaj je težko napovedati sneg? - Zato, ker agenda ne dopušča natančnih vremenskih napovedi, da je potem material za dramo :)
Odgovori
+0
6 6
proofreader
05. 01. 2026 08.51
Ha ha, dobra. "Naša prognoza je zgolj informativna, zato vas prosimo, da ne sprejemate pomembnih odločitev na podlagi te napovedi."
Odgovori
+6
10 4
zmerni pesimist
05. 01. 2026 08.50
Ni v glavnem so trofli rahlo sneži
Odgovori
+5
6 1
HUSO BOSS
05. 01. 2026 08.49
PRED TEDNOM DNI JE BILO GOVORA O POLARNEM MRAZU IN POL METRA SNEGA 🤦
Odgovori
+7
12 5
Watcherman
05. 01. 2026 09.52
Pol metra je bilo napovedano ja phahaha.
Odgovori
0 0
nitro82
05. 01. 2026 08.47
Kje v Mariboru in na Ptuju je minimalno 5 cm snega? Nekomu se lepo sanja hahaha.
Odgovori
+7
10 3
KREN49
05. 01. 2026 09.14
to merijo še lanski sneg....
Odgovori
+4
6 2
Slash
05. 01. 2026 08.46
Hahaha ! Bolje da vedeževalca Blaža pokličem, kot vaša napoved.
Odgovori
+2
7 5
bibaleze
Portal
Barbara iz MasterChefa razkrila veselo novico
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Mati, ki je prelomila pravila
Mati, ki je prelomila pravila
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
vizita
Portal
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
cekin
Portal
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
moskisvet
Portal
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425