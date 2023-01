Arso za jugozahod države izdal rdeče opozorilo

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom prepoved vožnje v obe smeri za vsa vozila. Hitra cesta je zaprta. Na regionalnih cestah Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava, Vipava–Ajdovščina in Ajdovščina–Selo pa je prepoved za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na regionalnih cestah Selo–Vogrsko–Ajševica je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami.

Vetrovno je tudi v notranjosti. Močan veter in snežni nanosi so na gorenjski avtocesti med Lescami in Lipcami. O močnem vetru poročajo z več območij po Sloveniji, to so Videm, Makole, Slovenska Bistrica, Ruše, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, Prevalje in Koper. Na delu je več enot, ki pa o poškodovanih in številu poškodb ne poročajo, piše Uprava RS za zaščito in reševanje.

Do torka zjutraj bo na Notranjskem, Kočevskem, ponekod na Dolenjskem, Koroškem ter na širšem območju Pohorja zapadlo še od 20 do 50 cm snega. Veter bo sprva v višjih legah gradil snežne zamete, lahko pa se pojavi tudi vetrolom, opozarja Arso.