Arso za Primorsko izdal oranžno opozorilo zaradi burje

Zjutraj bodo v zahodni polovici Slovenije možne manjše padavine, po nižinah povečini kot dež. Najnižje jutranje temperature bodo od minus dve do tri, ob morju okoli šest stopinj Celzija.

Občasne padavine se bodo od zahoda in juga širile proti vzhodu in do večera zajele tudi Prekmurje. Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Meja sneženja se bo zvečer spustila do nižin. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do pet, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek bo v notranjosti Slovenije povečini rahlo snežilo, najbolj v južnih krajih.