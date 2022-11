Arso začel ugotavljati morebitno okoljsko škodo po izpustu Uniorja

Na Ministrstvu za okolje in prostor pa so napovedali, da bodo sprožili postopek notranjega nadzora, da ugotovijo okoliščine očitno nepravočasnega ukrepanja okoljskega inšpektorata, saj je po njihovem nedopustno, da se pristojni inšpektor po dogodku ni seznanil z dejstvi na terenu. Kot so pojasnili danes, so bili z dogodkom seznanjeni šele v četrtek, zato so takoj zahtevali čimprejšnjo napotitev predstavnikov Inšpektorata za okolje in prostor ter Arsa, da bi ugotovili dejansko stanje ter dosedanje ukrepanje podjetja.

Ob tem, so razložili, so z namero terenskih obiskov seznanili tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da bi ta na podlagi poročila o inšpekcijskem ogledu in ugotovitev Arsa podal morebitne ukrepe občanom glede vpliva na zdravje ljudi in ocenil tveganje, ki so mu bili ob dogodku izpostavljeni občani.

Ker se zavedajo, da je v takšnih primerih verodostojno in pravočasno obveščanje vseh javnosti, še posebej pa neposredno prizadetih, osnovni pogoj za pravočasno ukrepanje in odpravljanje morebitnih škodljivih posledic, bodo o tem primeru sproti obveščalo javnost o vseh pridobljenih informacijah in ustrezno ukrepali, so še dodali.

V Uniorju so v sredo javnost seznanili z izrednim dogodkom, ki se je zgodil že 26. oktobra, ko je iz kadi za galvanizacijo zaradi okvare naprave za čiščenje odpadnih plinov v zrak ušla manjša koncentracija kromovega trioksida. Takoj ob dogodku so sicer obvestili Inšpektorat za okolje in prostor, a do četrtka zreškega podjetja ni obiskal nihče od pristojnih državnih organov, da bi ugotovil, ali je izpust ogrožal zdravje ljudi.

V podjetju so dogodek obžalovali, opravičili pa so se tudi za način komuniciranja z javnostjo, saj o dogodku niso obvestili niti občine niti bližnje osnovne šole. Ob tem so poudarili, da so bili v času dogodka, kar se tiče preprečitve morebitnih nadaljnjih tveganj, zelo proaktivni pri reševanju in sanaciji stanja.

Prvi mož zreške skupine Darko Hrastnik je zagotovil, da dogodek po prvih preliminarnih analizah, ki so jih opravili sami s pomočjo Inštituta Talum, ni vplival na okolje, je pa povzročil škodo na vozilih, na katera sta omenjeno zmes v pari zanesla dež in veter, o čemer smo pisali včeraj.