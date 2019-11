Arso zaradi kinet v predhodni postopek za kanalizacijski kanal C0

Agencija RS za okolje je začela predhodni postopek za projekt izgradnje kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja, so zapisali v sporočilu za javnost.

Arso je predhodni postopek začel po uradni dolžnosti, in sicer zaradi kinet, neke vrste betonskega kanala, ki naj bi služil kot dodaten varnostni ukrep v primeru puščanja kanala. Arso je namreč, kot so v agenciji zapisali v sporočilu za javnost, ta teden prejel zapisnik inšpektorata za okolje in prostor o inšpekcijskem pregledu, iz katerega je razvidno, da se v okviru gradnje kanala CO vgrajuje kineta. To pa "ni bilo predmet že izvedenih predhodnih postopkov", so pojasnili.

Danes je Arso tako pozval Upravno enoto Ljubljana, da posreduje podatke o tem, koliko gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za kanal C0, ali so ta vključevala tudi izvedbo kinete in, ali so bila gradbena dovoljenja izdana na podlagi sklepov Arsa, izdanih v predhodnem postopku.

Agencija na spletni strani pojasnjuje, da je pred začetkom izvajanja nameravanega posega, ki bi lahko pomembno vplival na okolje, treba presoditi njegove vplive. Za določene vrste posegov v okolje je presoja vedno obvezna, za določene vrste posegov v okolje pa se potrebnost presoje vplivov ugotavlja v predhodnem postopku.