Arso zaradi močnejših nalivov za del države izdal oranžno opozorilo

Glavnina vremenskega dogajanja je predvidena prihajajočo noč, ko se bodo nalivi z nevihtami na določenih območjih lahko dlje časa obnavljali. " Kje točno se bo ta pas vzpostavil in tudi kako intenziven bo, je zelo težko predvideti, največja verjetnost zanje pa je v zahodni in južni polovici Slovenije kakor tudi delu osrednje Slovenije. Na določenih območjih, kjer bodo nalivi najintenzivnejši, lahko v 12 urah pade tudi okoli 100-150mm, kar lahko vodi v poraste hudournikov in proženje zemeljskih plazov, zlasti na območjih, prizadetih od poplav v mesecu avgustu, " pravijo.

Za osrednjo, jugovzhodno, jugozahodno in severozahodno Slovenijo so zato izdali oranžno opozorilo, za preostanek države pa medtem velja rumeno opozorilo.

Tudi Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da se bodo zvečer in v noči na soboto padavine v zahodni, osrednji in delu severne Slovenije okrepile. Možni bodo dolgotrajnejši nalivi v pasovih. Ob tem se lahko razlijejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Poplavi lahko tudi padavinska in zaledna voda. Hitro naraščanje vodotokov je možno na nekaterih območjih, kjer so odtočne razmere po avgustovski ujmi spremenjene. Večja verjetnost za ta pojav je na območju Gorenjske in Cerkljanskega ter Škofjeloškega hribovja.

Arso opozarja: danes popoldne, zvečer in v noči na soboto bodo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji ob nevihtah nastali močnejši in tudi dolgotrajni nalivi.

V četrtek popoldan in ponoči so posamezne reke na Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji narasle do srednjih pretokov. Reke na teh območjih upadajo. Drugod po državi prevladuje mala in ustaljena vodnatost. Danes čez dan bodo posamezne reke v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji pričele naraščati, na teh območjih bodo naraščale predvsem manjše reke in hudourniški vodotoki. Večje reke na tem območju ter reke v vzhodni polovici Slovenije bodo še ohranjale ustaljeno vodnatost.

Ob današnjih dolgotrajnejših nalivih se lahko razlijejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Poplavi lahko tudi padavinska in zaledna voda. Hitro naraščanje vodotokov je možno na nekaterih območjih, kjer so odtočne razmere spremenjene po avgustovski ujmi. Večja verjetnost za ta pojav je na območju Gorenjske in Cerkljanskega ter Škofjeloškega hribovja.

Jutri manj intenzivne padavine, glavnina na vzhodu

Občasne padavine se bodo pojavljale tudi še jutri tekom dneva, vendar bodo padavine predvidoma manj intenzivne, kot v noč na soboto. Glavnina padavin bo od jutri dopoldne predvidoma v vzhodni polovici Slovenije, še pravijo na Meteoinfo,

Reke v večjem delu države bodo naraščale reke. Močneje bodo narasle reke na vzhodu in severovzhodu, medtem ko bodo reke na zahodu že upadale. Naraščanje večjih rek v vzhodni Sloveniji, Kolpe, Krke in Save v spodnjem toku ter rek v severovzhodni Sloveniji se bo nadaljevalo še v nedeljo.