Ascent Resources za sporazumno rešitev spora

Podjetje je prek londonske borze vlagatelje obvestilo glede spora, ki ga ima s Slovenijo. Pogajanja ne bodo vplivala na pravico podjetja, da uveljavlja zahtevek zaradi kršenja investicijskih sporazumov, so dodali.

Britanski Ascent Resources je formalno sprožil postopke za začetek tožbe proti Sloveniji pred arbitražnim sodiščem, vendar pa lahko zahtevo za arbitražo s Slovenijo vloži šele po poteku trimesečnega roka, v katerem imata stranki možnost spor rešiti po mirni poti. Kot je nedavno pojasnilo državno odvetništvo, bosta vlagatelja zahtevo za arbitražo lahko vložila po 23. oktobru 2020, če spora pred tem ne bosta sporazumno rešila.

Podjetje izpostavlja, da je zaradi kršitve dvostranskega investicijskega sporazuma med Veliko Britanijo in Slovenijo ter pogodbe o energetski listini utrpelo veliko škodo. Pri tem opozarjajo, da so do zdaj v razvoj Petišovskega polja vložili več kot 50 milijonov evrov.

Agencija RS za okolje (Arso) je marca lani odločila, da je pred izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih s stimulacijo vrtin, ki ga načrtujeta britanski Ascent Resources in njegov slovenski partner Geoenergo, treba izvesti presojo vplivov na okolje. Upravno sodišče je Arsu pri tem pritrdilo junija letos.