Mesec se vrača v vodstvo, Levica pa se povezuje z zeleno stranko Vesna

"Poskušali so nas razdeliti, očrniti in celo prepovedati. A danes stojimo tukaj enotni, izkušeni in močni kot nikoli prej," je zatrdila. Ob tem je poudarila tudi, da njihovo delo kaže, da njihove ideje niso radikalne, kot jim mnogi očitajo. " Je res radikalno zahtevati dostojno življenje ljudi? " je pri tem vprašala.

Asta Vrečko se je v nagovoru zbranim na kongresu v ljubljanskih Španskih borcih, kamor segajo tudi začetki stranke, ozrla na doslej prehojeno pot Levice. Na njej so po njeni oceni kljub začetnim napovedim drugih dokazali, da niso muha enodnevnica ali politična anomalija, pač pa glasno ropotajo v slovenskem političnem prostoru in so slaba vest preostale politike.

Dotaknila se je tudi konfliktov po svetu in poudarila, da so si v Levici že od nastanka prizadevali za priznanje Palestine. Ocenila je, da Slovenija danes prvič kaže pokončnost in prevzema vodilno vlogo v zunanji politiki, deluje samostojno in suvereno.

Tudi sicer je Levica, ki je v tem mandatu prvič stopila v vlado, dosegla veliko, četudi marsikaj javnosti ostaja nevidno, je ocenila Vrečkova. Med dosežke je pri tem aktualna ministrica za kulturo uvrstila gradnjo sistema dolgotrajne oskrbe, gradnjo javnih stanovanj, dvig pokojnin, krepitev delavskih pravic ter delo na področju kulture in medijev. To so po njenih besedah konkretne spremembe, ki morda niso vidne takoj in ne prinašajo toliko političnih točk, prinašajo pa boljše življenje za vse.

Največja bitka v zgodovini človeštva pa bo v prihodnosti bitka za obstoj planeta, je dejala koordinatorica Levice. Ta je po njenih zagotovilih tako rdeča kot zelena stranka, saj se delavske in okoljske politike ne izključujejo, pač pa dopolnjujejo. Tako se Levica pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami povezuje z zunajparlamentarno zeleno stranko Vesna. Prepričani so namreč, da je prihodnost v povezovanju.

Pred začetkom naslednje volilne tekme je Vrečkova ocenila še, da je Levica v letih svojega obstoja ostala skupnost. V vlado pa so stopili, ker vedo, da življenja ljudi ne izboljšujejo, če stojijo ob strani.

"Ostali smo, ker je za ljudi bolje, da premaknemo nekaj, kot da ne premaknemo nič," je prepričana. Zdaj pa morajo graditi na doseženem. "Če bo Levica močna, bo močna tudi socialna država. Če bo Levica močna, bo prihodnost bolj zelena, bolj pravična in bolj človeška," je prepričana njena vodja.

O aktualni politični situaciji je dejala, da ne bodo dovolili, da se na oblast vrnejo "skrajna desnica in njeni sateliti ali v jagenjčke preoblečeni volkovi". "Slovenija mora ostati demokratična socialna država, v kateri je oblast v rokah ljudi, ne kapitala. Država, ki jo vodi vlada, ki ščiti pravice in gradi prihodnost," je dejala. V tej vladi pa mora sodelovati tudi Levica, je še poudarila.

Kongres Levice bo danes začel volitve strankinih organov, po zaključenih postopkih pa bodo čez nekaj tednov še v praksi uvedli sokoordinatorstvo na čelu stranke.

Mesti v vodstvo bosta po načrtih zasedla aktualna vodja stranke Vrečko in njen predhodnik na tem mestu, aktualni minister za delo in podpredsednik vlade Luka Mesec. Ta je ob prihodu napovedal, da bosta z Vrečkovo danes predstavila tudi okvir za progam Levice na volitvah in v prihodnosti.