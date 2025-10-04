Svetli način
Mesec se vrača v vodstvo, Levica pa se povezuje z zeleno stranko Vesna

Ljubljana, 04. 10. 2025 11.43 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , U.Z.
Koordinatorica Levice Asta Vrečko je na strankinem kongresu ocenila, da je stranka doslej pokazala, da lahko premikajo meje možnega. Noben glas za Levico ni bil zapravljen, pač je vedno glas za spremembe na bolje, je prepričana. Zdaj morajo graditi na doseženem, če naj javno ostane javno, pa mora Levica v vladi delati še en mandat, je dejala. Luka Mesec se vrača v vodstvo, Levica pa se pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami povezuje z zunajparlamentarno zeleno stranko Vesna.

Asta Vrečko se je v nagovoru zbranim na kongresu v ljubljanskih Španskih borcih, kamor segajo tudi začetki stranke, ozrla na doslej prehojeno pot Levice. Na njej so po njeni oceni kljub začetnim napovedim drugih dokazali, da niso muha enodnevnica ali politična anomalija, pač pa glasno ropotajo v slovenskem političnem prostoru in so slaba vest preostale politike.

"Poskušali so nas razdeliti, očrniti in celo prepovedati. A danes stojimo tukaj enotni, izkušeni in močni kot nikoli prej," je zatrdila. Ob tem je poudarila tudi, da njihovo delo kaže, da njihove ideje niso radikalne, kot jim mnogi očitajo. "Je res radikalno zahtevati dostojno življenje ljudi?" je pri tem vprašala.

Asta Vrečko
Asta Vrečko FOTO: Levica

Dotaknila se je tudi konfliktov po svetu in poudarila, da so si v Levici že od nastanka prizadevali za priznanje Palestine. Ocenila je, da Slovenija danes prvič kaže pokončnost in prevzema vodilno vlogo v zunanji politiki, deluje samostojno in suvereno.

Tudi sicer je Levica, ki je v tem mandatu prvič stopila v vlado, dosegla veliko, četudi marsikaj javnosti ostaja nevidno, je ocenila Vrečkova. Med dosežke je pri tem aktualna ministrica za kulturo uvrstila gradnjo sistema dolgotrajne oskrbe, gradnjo javnih stanovanj, dvig pokojnin, krepitev delavskih pravic ter delo na področju kulture in medijev. To so po njenih besedah konkretne spremembe, ki morda niso vidne takoj in ne prinašajo toliko političnih točk, prinašajo pa boljše življenje za vse.

Največja bitka v zgodovini človeštva pa bo v prihodnosti bitka za obstoj planeta, je dejala koordinatorica Levice. Ta je po njenih zagotovilih tako rdeča kot zelena stranka, saj se delavske in okoljske politike ne izključujejo, pač pa dopolnjujejo. Tako se Levica pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami povezuje z zunajparlamentarno zeleno stranko Vesna. Prepričani so namreč, da je prihodnost v povezovanju.

Pred začetkom naslednje volilne tekme je Vrečkova ocenila še, da je Levica v letih svojega obstoja ostala skupnost. V vlado pa so stopili, ker vedo, da življenja ljudi ne izboljšujejo, če stojijo ob strani.

"Ostali smo, ker je za ljudi bolje, da premaknemo nekaj, kot da ne premaknemo nič," je prepričana. Zdaj pa morajo graditi na doseženem. "Če bo Levica močna, bo močna tudi socialna država. Če bo Levica močna, bo prihodnost bolj zelena, bolj pravična in bolj človeška," je prepričana njena vodja.

O aktualni politični situaciji je dejala, da ne bodo dovolili, da se na oblast vrnejo "skrajna desnica in njeni sateliti ali v jagenjčke preoblečeni volkovi". "Slovenija mora ostati demokratična socialna država, v kateri je oblast v rokah ljudi, ne kapitala. Država, ki jo vodi vlada, ki ščiti pravice in gradi prihodnost," je dejala. V tej vladi pa mora sodelovati tudi Levica, je še poudarila.

Kongres Levice bo danes začel volitve strankinih organov, po zaključenih postopkih pa bodo čez nekaj tednov še v praksi uvedli sokoordinatorstvo na čelu stranke.

Mesti v vodstvo bosta po načrtih zasedla aktualna vodja stranke Vrečko in njen predhodnik na tem mestu, aktualni minister za delo in podpredsednik vlade Luka Mesec. Ta je ob prihodu napovedal, da bosta z Vrečkovo danes predstavila tudi okvir za progam Levice na volitvah in v prihodnosti.

Poslanka Levce Nataša Sukič je pred začetkom kongresa glede predvidenih bodočih vodij dejala, da sta "izjemno komplementarna". "Vsak prinaša nekaj svojega. Asta je izjemno organizirana, izjemno dobro je vodila stranko skozi turbulentne čase. Luka je zelo karizmatičen in vizionarski politik, izjemno dober komunikator. Mislim, da lahko njuna sinergija stranko res dvigne," je povedala. Obenem je ocenila, da so v stranki bolj enotni in močni kot kadarkoli prej, v koaliciji pa so dokazali, da znajo uresničevati projekte.

O povezovanju z Vesno pa je Sukičeva dejala, da je povezovanje progresivnih levih sil nuja. Meni, da imata Levica in Vesna ogromno skupnega, saj ima Levica zelene politike v programu že ves čas, Vesna pa da ima v svoj program vgrajene socialno naravnane politike.

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik pa je povedala, da danes potrjujejo sporazum sodelovanja med strankama. Pri Levici to potrjuje kongres, pri Vesni pa svet stranke, kar bodo storili v prihodnjih dveh tednih.

levica kongres asta vrečko
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gobert Rolob
04. 10. 2025 12.52
A jo Mesec poriva?
ODGOVORI
0 0
Minifa
04. 10. 2025 12.51
+2
To niso LEVIČARJI, kaviar socialisti so GLIVIČARJI..
ODGOVORI
2 0
boslo
04. 10. 2025 12.46
+0
"Droga je še najmanjši problem" pravi Asta
ODGOVORI
1 1
luksi123
04. 10. 2025 12.45
+3
Pa saj jih nihče ni volil. Oligarh j8h povsod zraven vkeče, drugače so pa propadli.
ODGOVORI
3 0
Julijann
04. 10. 2025 12.41
+6
Naš revolucionar, borec za pravice preprostih ljudi, slovenski Che Guerara, to je Luka Mesec. Še preden je pristal v vladi, je imel le slabšalne besede za vse podjetnike, direktorje. Da znajo ljudi in sistem le izkoriščati. Zadnjič pa take lepe besede o Golobu. Hej, stari, a Golob pa ni bil izkoriščevalec sistema? Kako poceni se je prodala Levica. Zato je čas, da izgine iz slovenskega političnega prostora s tisto Vesno vred.
ODGOVORI
7 1
2mt8
04. 10. 2025 12.36
+8
Volite še naprej te rdečezvezdnike. Ko nas bo prehitela še Albanija pa ne jokat da zarad Janše.
ODGOVORI
9 1
Srebrnl breg
04. 10. 2025 12.34
+5
Včasih, ko sem bil zelo plitek sem volil.to se opravičujem vsem.
ODGOVORI
8 3
mario7
04. 10. 2025 12.35
+1
Še vedno si.
ODGOVORI
3 2
ptuj.si
04. 10. 2025 12.32
+9
Radiator stranka.
ODGOVORI
11 2
mario7
04. 10. 2025 12.36
-4
sds
ODGOVORI
2 6
2mt8
04. 10. 2025 12.30
+11
To stranko bodo volili samo hardcore leninisti in stalinisti. Zna prestopit prag.
ODGOVORI
13 2
Julijann
04. 10. 2025 12.43
+2
Prej tisti, ki imajo bule pod pazduhami in se jim ne ljudi delati. Ket eni še kar mislijo, ja, saj bo pa država poskrbela za nas. In kakor so levičarji na oblasti res skrbi zanje.
ODGOVORI
2 0
ap100
04. 10. 2025 12.28
+8
dal bom za veliko rundo če se bodo odpikali na smetje zgodovine ob naslednjih volitvah
ODGOVORI
10 2
Skunk Works
04. 10. 2025 12.18
+16
Vprašanje skoraj tednov je kdaj nas bo šišnila Hrvaška, pa še ostali balkan, ki je bil leta 1991 vsaj 50 let za nami....Da o čehih, poljakih slovakih, ki so okoli leta 1991 prodajali svojo kramarijo ob cestah iz jadrana, da so spraskali za bencin do doma, niti ne govorim....Neverjetno kaka zahojena mlakuža zahojenega folka je ratala ta Slovenija, še v devetdesetih po celem svetu znana kot svetilnik med bivšimi socialističnimi državami ...Zdaj pa postaja vedno bolj usmrajena socialistična greznica...Leta 1991 sem bil ponosen do neba, danes me je sram, da sem slovenec.....
ODGOVORI
18 2
mario7
04. 10. 2025 12.22
-7
Pukl vampir nas je samo v zadnjem svojem mandatu pahnil za 10. let nazaj.
ODGOVORI
4 11
Skunk Works
04. 10. 2025 12.26
+8
Zadnjih 80 let nas samo par let (7) niso vodili levi.....Pa še tistih par let so bili vsi državni podsistemi v njihovih rokah....Znaš sešteti 2 + 2?
ODGOVORI
10 2
Groucho Marx
04. 10. 2025 12.30
+5
Če je to res, potem nas je pernati za 20. Ta še pospravit ne zna Karigadorja za sabo.
ODGOVORI
7 2
ianjulia
04. 10. 2025 12.31
+4
A zato ker ti je dal bone, ki si jih tudi porabil in s tem rešil turizem!!!
ODGOVORI
6 2
mario7
04. 10. 2025 12.38
-1
Tebi, meni par bonov za par evrov. Ljudem okoli sebe razdelil milijarde.
ODGOVORI
1 2
InaB
04. 10. 2025 12.17
+14
Od Levice še nikoli nič dobrega
ODGOVORI
16 2
Infiltrator
04. 10. 2025 12.15
+14
Lažniva stranka ....
ODGOVORI
15 1
but_the_ppl_are_retarded
04. 10. 2025 12.25
+8
In lažnjiva ministrica na sliki... Ima pa dober odvajalni ekekt, če druga ne. Vsaj na mene.
ODGOVORI
9 1
Antena
04. 10. 2025 12.14
+6
O boga mati
ODGOVORI
7 1
mario7
04. 10. 2025 12.12
+9
Na koncu si brisan, ker poveš resnico...
ODGOVORI
11 2
bluestar
04. 10. 2025 12.11
+11
Adijo Vesna..ne čakaj na maj..
ODGOVORI
11 0
Skunk Works
04. 10. 2025 12.11
+17
Še mandat ali dva teh levičarjev pa bo Slovenija v hrbet gledala tudi Zimbabve.....
ODGOVORI
17 0
Skunk Works
04. 10. 2025 12.16
+6
Vprašanje skoraj tednov je kdaj nas bo šišnila Hrvaška, pa še ostali balkan, ki je bil leta 1991 vsaj 50 let za nami....Da o čehih, poljakih slovakih, ki so okoli leta 1991 prodajali svojo kramarijo ob cestah iz jadrana, da so spraskali za bencin do doma, niti ne govorim....Neverjetno kaka zahojena mlakuža zahojenega folka je ratala ta Slovenija, še v devetdesetih po celem svetu znana kot svetilnik med bivšimi socialističnimi državami ...Zdaj pa postaja vedno bolj usmrajena socialistična greznica...
ODGOVORI
6 0
paru
04. 10. 2025 12.07
+9
Edini pravi levičar je bil Kordiš, čeprav ga ne prenesem z njegovimi njivami, ki jih ni plačal... Ostali t.i. levičarji ste se pa zlizali s kapitalom in z levo politično opcijo imate opraviti toliko , kot z lanskim snegom...vsi na pozicijah iščete zgolj lastne interese in farbate naivne ljudi...tako , kot vsi politiki...
ODGOVORI
10 1
medŠihtom
04. 10. 2025 12.09
-1
hočeš rečt da je spet politika kriva da si naiven ? al kaj hočeš povedat ?
ODGOVORI
0 1
mario7
04. 10. 2025 12.13
+0
Paru+++
ODGOVORI
1 1
Veščec
04. 10. 2025 12.04
+7
Užička stranka
ODGOVORI
9 2
