Asta Vrečko in Luka Mesec izvoljena na čelo Levice

Člani Levice so na volitvah v organe stranke za sokoordinatorja po napovedih izvolili aktualno koordinatorico stranke Asto Vrečko in nekdanjega koordinatorja Luko Mesca.
Njuno sodelovanje na čelu stranke so sicer v Levici napovedali že na oktobrskem kongresu, kjer so v sodelovanju z Vesno napovedali tudi "prebojno listo" na volitvah.
Poleg njiju pa so bili izvoljeni tudi novi člani in članice organov stranke. Za namestnika sokoordinatorjev sta bila izvoljena Nataša Sukič in Simon Maljevac.
