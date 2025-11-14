Asta Vrečko in Luka Mesec izvoljena na čelo Levice

Člani Levice so na volitvah v organe stranke za sokoordinatorja po napovedih izvolili aktualno koordinatorico stranke Asto Vrečko in nekdanjega koordinatorja Luko Mesca.

Njuno sodelovanje na čelu stranke so sicer v Levici napovedali že na oktobrskem kongresu, kjer so v sodelovanju z Vesno napovedali tudi "prebojno listo" na volitvah.