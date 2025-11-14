Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Asta Vrečko in Luka Mesec izvoljena na čelo Levice

Ljubljana, 14. 11. 2025 07.23 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
1

V Levici so zaključili volitve v organe stranke. Člani in članice so za sokoordinatorja stranke na volitvah izvolili Asto Vrečko in Luko Mesca.

Kongres stranke Levica
Kongres stranke Levica FOTO: Aljoša Kravanja

Člani Levice so na volitvah v organe stranke za sokoordinatorja po napovedih izvolili aktualno koordinatorico stranke Asto Vrečko in nekdanjega koordinatorja Luko Mesca.

Njuno sodelovanje na čelu stranke so sicer v Levici napovedali že na oktobrskem kongresu, kjer so v sodelovanju z Vesno napovedali tudi "prebojno listo" na volitvah.

Preberi še Levica v sodelovanju z Vesno napoveduje 'prebojno listo' na volitvah

Poleg njiju pa so bili izvoljeni tudi novi člani in članice organov stranke. Za namestnika sokoordinatorjev sta bila izvoljena Nataša Sukič in Simon Maljevac.

levica asta vrečko luka mesec
Naslednji članek

Pogorelec: Kdor je proti pooblastilom Policije, je v bistvu za kriminal

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M E G A
14. 11. 2025 08.02
hihi največja zguba od stranke v koaliciji ter skoraj nasplošno v SLO....še mediana ki jim gre na roke je napisala da so predzadnji lol
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330