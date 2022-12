Asta Vrečko: Minimalno spodobno bi bilo, da Rupnik vrne Prešernovo nagrado

Domnevne psihične in spolne zlorabe redovnic iz skupnosti Loyola v Ljubljani je obsodila tudi Rimokatoliška cerkev, po mnenju Vrečkove pa bi bilo tako edino spodobno, da Rupnik nagrado vrne. "Ta nagrada namreč odraža tudi njegova dejanja znotraj institucije, za katero jo je prejel," je dodala.

Prešernova nagrada je bila tako Rupniku podeljena po neustaljenem postopku, na kar je že takrat opozarjala strokovna javnost. Gre za "določene zlorabe, ki s samo umetnostjo trenutno nimajo nekega neposredne povezave, ampak mislim, da to razkritje veleva nekako minimalno spodobnost, da bi se nagrada kot taka, najvišja nagrada za umetnost in kulturo, vrnila".

Zaradi afere sicer ne nameravajo odstraniti Rupnikovega mozaika. "Na ministrstvu za kulturo nimamo ne želje ne pristojnosti, da bi brisali zgodovino," je poudarila ministrica. Kot je dodala, je zakon jasen in tovrstnih ukrepov ne določa: "Nismo pristojni ali moralni razsodniki. V vsakem primeru bi šlo ob vrnitvi nagrade za njegovo gesto. Kot je že dejal Prešernov sklad, pa so drugi postopki v njihovi domeni."

Spomnimo

Več pričevanj o spolnih, psihičnih in duhovnih zlorabah, ki naj bi jih v Italiji, kjer deluje, in tudi v Sloveniji povzročil slikar, jezuit slovenskega rodu pater Rupnik, je luč dneva ugledalo v preteklih tednih. O domnevnih zlorabah slovenskega jezuitskega duhovnika so prvi poročali trije italijanski portali.