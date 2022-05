Asta Vrečko namerava kulturi 'povrniti nekdanji ugled in veljavo'

Kandidatka iz kvote Levice se je v svoji predstavitvi uvodoma poklonila v ponedeljek preminulemu zamejskemu pisatelju Borisu Pahorju. Pojasnila je, da področje kulture pozna iz različnih zornih kotov – kot kulturna delavka in tudi področje institucionalne kulture.

Ker je po njenih besedah področje kulture zaznamovano z odsotnostjo sistematične kulturne politike in strateškega razmisleka, bodo njihove prioritete posvečene še razvoju vzdržnega sistema javnih razpisov, varovanju kulturne dediščine ter sistematični promociji kulture in umetnosti tudi na mednarodni ravni.

Kultura, ki je po njenih besedah že tradicionalno na margini in periferiji političnega spektra, je v zadnjih dveh letih doživela dva silovita pretresa – epidemijo in odnos prejšnje vlade do kulturnega sektorja –, zato prihodnja kulturna politika ministrstva tega področja ne bo še bolj marginalizirala, ampak bo kulturo potisnila nazaj v središče družbe. Kot je poudarila, je kulturi treba "povrniti nekdanji ugled in veljavo".

Usmeritve Levice so po njenih besedah dostojno plačilo za delo, urejene bivanjske in delovne pogoje ter socialno in zdravstveno varnost posameznika, in vse to so tudi osnovna načela, ki bodo vodila njihovo delo na ministrstvu.

Kot pomembno nalogo, ki je pred njimi in ki je zapisana tudi v koalicijskem sporazumu, je izpostavila evalvacijo posledic epidemije, sprejetje programa sanacije ter ukrepov za revitalizacijo kulture in umetnosti. Ob tem je potrebno tudi preoblikovati status samozaposlenih.

Nujna je temeljita revizija političnih odločitev na področju kulture iz obdobja odhajajoče vlade, reforme potrebuje tudi področje kulturne dediščine, kjer se bodo zavzemali za bolj inovativne prakse varovanja kulturne dediščine, ki imajo za cilj širšo vključenost skupnosti v proces ohranjanja in upravljanja.

Posvetili se bodo tudi avdiovizualnemu področju. Kot je poudarila, je celotni verigi na področju filma potrebno zagotoviti stabilne pogoje za delovanje, kar bo tudi ena od njihovih prioritet. Kot prioriteto, ki je zapisana tudi v koalicijski pogodbi, pa je izpostavila še vzpostavitev pretrganega dialoga in ureditev področja nevladnega sektorja.

Razvijali bodo področje kulturno-umetnostne vzgoje in spodbujali več kulturnih in umetniških vsebin v medijih, je napovedala. Poleg tega si bo prizadevala za decentralizacijo kulture, spodbujali bodo kulturno izmenjavo z zamejci, italijansko in madžarsko narodno manjšino.

Zavezali se bodo k vzpostavitvi trajnega in vključujočega dialoga med ministrstvom in vsemi deležniki v kulturi ter skozenj oblikovali nov Nacionalni program za kulturo, ki bo sodoben in stimulativen.

Okrepili bodo področje sofinanciranja kulturnih programov in projektov iz naslova evropskih sredstev in stimulirali trajnostno naravnane programe in investicije.

Po njenih besedah je treba zajeziti prakso političnega kadrovanja na področju kulture in umetnosti. Eden od prvih ukrepov bo umiritev konflikta med nevladnimi organizacijami in ministrstvom ter ureditev situacije s prostori nevladnikov na Metelkovi 6.

Na področju medijev bo prva prioriteta sprejetje nujnih ukrepov za zajezitev političnega podrejanja medijev. V drugem koraku bo sledila temeljita prenova medijska zakonodaje, tako nov zakon o RTV Slovenija kot zakon o medijih, je še povedala kandidatka za ministrico.