Astra AI – aplikacija za matematiko, ki je pomagala že več kot 70.000 učencem v Sloveniji

Matematika je za številne učence izziv, saj se pogosto srečujejo z občutkom, da je pretežka ali da zanjo nimajo pravega daru. V resnici pa težava pogosto ni v njihovih sposobnostih, temveč v načinu poučevanja. Tradicionalni šolski sistem ne omogoča dovolj individualne pozornosti, kar privede do kopičenja snovi, medtem ko učenci izgubljajo samozavest. Ko enkrat zaostaneš, je težko nadoknaditi izgubljeno, kar lahko vodi v še večjo negotovost.

Šolske ure so omejene s časom, učitelji se morajo posvetiti celotnemu razredu, prostora za dodatna vprašanja pa pogosto ni. Učenci, ki snovi ne razumejo takoj, hitro izgubijo motivacijo in imajo občutek, da so prepuščeni sami sebi. V takšnih primerih so lahko inštrukcije matematike v pomoč, vendar niso vedno dostopne vsem, saj so lahko drage in omejene na določeno število ur.

Strah pred matematiko je pogost pojav, ki lahko resno ovira učni proces. Ko strah prevlada:

- Učenci izgubijo samozavest pri reševanju nalog.

- Izogibajo se situacijam, kjer bi morali uporabljati matematiko.

- Težje sledijo logičnim zaporedjem in se hitreje demotivirajo.

- Obupajo pri težjih matematičnih problemih.

- Njihov napredek se upočasni, saj se izogibajo ponavljanju.

V zadnjih letih je tehnologija ponudila nove možnosti učenja, ki učencem omogočajo večjo prilagodljivost in individualni pristop. Ena izmed takih rešitev je Astra AI, digitalna platforma, ki je bila razvita z namenom, da matematiko približa vsakemu učencu in pripomore k drastičnemu zmanjšanju stroškov za inštrukcije matematike. Gre za orodje, ki s pomočjo umetne inteligence omogoča interaktivno učenje, kjer je v ospredju razumevanje snovi in ne zgolj iskanje pravilnih odgovorov.

Astra AI je nastala kot odgovor na pomanjkljivosti tradicionalnega poučevanja matematike. Andrej P. Škraba, ustanovitelj portala Astra.si, že vrsto let opozarja na težave, s katerimi se soočajo učenci pri učenju matematike. S svojo platformo, ki ponuja brezplačne inštrukcije matematike, je z več kot 2.500 video razlagami pomagal že več kot 350.000 dijakom po vsej Sloveniji. Pri tem je opazil, da marsikomu klasične metode poučevanja ne ustrezajo.

Platforma Astra AI je zasnovana na umetni inteligenci, ki omogoča prilagojeno učno izkušnjo. Učencem ponuja interaktivne razlage, prilagojene njihovi stopnji znanja, in jih vodi skozi postopke reševanja nalog z uporabo Sokratske metode. Ta metoda temelji na spodbujanju razmišljanja s postavljanjem vprašanj. Namesto direktnega prikaza pravilnih odgovorov je sistem zasnovan tako, da spodbuja učenca, da z lastnim razmišljanjem pride do končne rešitve.

Poleg tega platforma vključuje poseben program, imenovan Matura AI, ki vsebuje maturitetna vprašanja iz maturitetnih pol preteklih let, kar dijakom omogoča bolj učinkovito pripravo na maturo. Podobno deluje tudi NPZ AI, ki osnovnošolcem pomaga pri pripravi na Nacionalno preverjanje znanja iz matematike.

Astra AI omogoča prilagojeno učenje, kjer so napake sprejete kot pomemben del napredka. Umetna inteligenca vodi učenca skozi pogovor, vedno potrpežljivo in brez časovnih omejitev, pri čemer lahko vsakdo v svojem ritmu ponavlja naloge, dokler snovi popolnoma ne osvoji.

Matematika ni predmet, ki bi ga obvladali le redki. S pravimi orodji in pristopom postane dostopna vsakomur.





Naročnik oglasne vsebine je Astra AI.