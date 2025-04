Astrologija in duhovne prakse: kako zvezde usmerjajo naše življenje?

Devica in kozorog naj bi bila znaka, ki se ne znata sprostiti, tehtnice poštene, najbolj težavni pa vodnarji. Po poglobljene astrološke nasvete se ne obrača zgolj vse več posameznikov, ampak tudi podjetnikov, in sicer kot pomoč pri izbiri zaposlenih, ugodnih dnevih za začetek novih projektov, podpisih pogodb in podobno. Ljudje vse pogosteje posegajo tudi po duhovnih praksah, ki naj bi pomagale pri osebni rasti ali celo razkrile prihodnost. Ena takih je branje tarot kart.